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蔣萬安：跟黃仁勳什麼都能談

輝達（NVIDIA ）星群（ Constellation（星群））專案今日啟動，輝達今（27）日在北士科T17、T18預定地舉辦台灣員工大會，由執行長黃仁勳親自主持，台北市長蔣萬安也受邀參加。蔣萬安今日受訪表示，跟黃仁勳什麼都可以談，他也將致贈台北市市鑰，代表台北就是輝達的家，會跟輝達努力打開AI發展之門。蔣萬安啟程參加輝達員工大會前接受訪問。媒體問會跟黃仁勳談什麼？蔣萬安說，他跟黃仁勳什麼都可以談，包括台北在未來AI產業發展所扮演的角色，跟輝達共同努力打開AI創新世代大門。蔣萬安說，他了解今天輝達員工大會準備阜杭豆漿的早餐，也讓他想起星期一在南陽街揭牌的活動，半世紀前當時不到400元的早餐，帶起台灣半導體發展之路，半世紀之後今天輝達員工大會，也象徵台北邁向AI發展的起點，所以台北跟輝達會持續努力打開AI發展時代重要之門。蔣萬安表示，他今天準備禮物給黃仁勳，其中一項是台北市的市鑰，代表台北就是輝達的家，同時共同開啟一個新的世代，另外一個禮物他賣一個關子，等下現場就會知道。針對總部興建期程的進度，因為輝達目前還沒有建照，後續時序如何推進？蔣萬安表示，其實過去這段時間，在2月正式完成簽約、3月就完成地上權設定，4月完成土地點交，並協助T17、18合併之後圍籬的設置，「當然目前我們全面給予各項行政協助，加速審議流程。輝達他們也有相關整個設計圖整體的考量，所以一切都尊重輝達規劃的相關期程」。記者追問，今天是否會跟黃仁勳談到有關電力的問題？蔣萬安重申，「我想我們什麼都可以談」，黃仁勳也多次已經公開表示台灣必須要更多的能源，才能夠有實質經濟成長，所以台北市很希望能歡迎更多企業來，而且能夠有穩定的供電，當然國家整體的能源政策就非常關鍵重要。