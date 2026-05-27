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在西區決賽與衛冕軍奧克拉荷馬雷霆戰成系列賽2：2平手的情況下，聖安東尼奧馬刺今（27）日迎來了搶下聽牌優勢的絕佳機會。儘管全美媒體的目光大多聚焦在法國狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）能否延續統治級表現，但防守大閘卡斯特（Stephon Castle）在防守雷霆當家巨星、衛冕MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）時所展現的強悍影響力，同樣不容忽視，這兩人的互動甚至在比賽開打前就已經在社群媒體上炸鍋。在天王山之戰開打前，回到雷霆主場的SGA超有氣勢且自信滿滿的穿搭步入場館。這段普通的入場影片隨即在社群媒體上引發瘋狂討論，只因在場上負責看守SGA的馬刺新秀卡斯特當時就緊跟在SGA身後，讓馬刺球迷紛紛開起玩笑，直言卡斯特窒息式防守在比賽開打前就已經無處不在。網友在社群平台寫道：「卡斯特在比賽開始前就已經在防他了，這就是我的歷史最佳（GOAT）！」另一位網友也表達了相同的觀點：「卡斯特連在球員通道裡都已經在防守SGA了。」更有馬刺迷直白地表示：「卡斯特早就死死黏在他的屁股後面了。」雖然SGA本賽季剛風光蟬聯生涯第二座NBA年度 MVP，但在這個系列賽中，他確實被卡斯特極具侵略性的強硬防守有所影響。數據與賽事畫面顯示，卡斯爾在系列賽中大幅限制了SGA的進攻效率與產出。這位馬刺新星屢屢利用優異的對抗性與腳步，強行卡住SGA最擅長的得分熱區，迫使SGA多次倉促出手。不僅如此，卡斯特的施壓更打亂了雷霆隊的進攻節奏，迫使SGA必須改變原本的出手選擇，甚至比平常更多次地被迫將球傳出，成功破壞了雷霆隊最引以為傲的單打發動體系。這場西區兩大頂級強權的對決，在打完這場關鍵的第五戰後，無論結果如何，系列賽都將於本週五移師聖安東尼奧馬刺隊的主場進行第六戰的廝殺。