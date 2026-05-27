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美國總統川普（Donald Trump）即將於下個月滿80歲，他在26日時前往華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受健康檢查。過去一年來，外界持續關注他看似輕微的健康問題，而他在體檢後表示「一切檢查結果都非常完美」。綜合路透社等外媒報導，川普在26日前往華特里德國家軍事醫療中心接受重返白宮以來第3次健檢，據說檢查項目包括年度牙科治療與醫療評估。這次也是他在13個月內第三度造訪華特里德國家軍事醫療中心。他後續在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發表了一篇貼文，表示自己已完成每半年一次的例行檢查，但並未透露具體的體檢細節。川普在2025年1月展開第二任期時，成為了美國歷史上就職時年齡最長的總統。他經常將自己形塑成比民主黨籍前任總統拜登（Joe Biden）更有活力且更健康的人。拜登在去年以82歲高齡卸任，任內曾因身體狀況是否適任而頻頻遭到外界質疑。然而，川普近期的照片顯示其頸部出現斑駁的紅疹，這再次引發了外界對其健康狀況的質疑。在此之前，2025年7月的照片也曾拍到他的腳踝腫脹，且手部有疑似用化妝遮蓋的瘀青。此外，川普在包括內閣會議在內的幾次會議中，拍到似乎在打瞌睡，引發外界質疑。川普上一次排定的年度健康檢查是在去年4月，但去年10月他又曾在未事先公開情況下前往醫院。他曾透露他在10月時接受了核磁共振造影（MRI）檢查。白宮起初拒絕透露進行該項掃描的具體原因，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）僅表示這顯示出川普擁有「極佳的身體健康狀況」。不過醫療專家指出，MRI 通常不屬於常規體檢的項目，一般是在需要獲取身體詳細影像時才會開立的檢查。白宮醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示，透過這項檢查顯示，川普的「心臟年齡」比他的實際年齡年輕了約 14 歲。