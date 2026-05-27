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明（28）日洛杉磯道奇對上科羅拉多洛磯的比賽，兩隊皆推出了日籍強投登板先發，道奇在先前就確定將由大谷翔平先發登板，而洛磯則是在今日才確定由菅野智之先發。回顧兩人過去在大聯盟以「投打身分」對決的成績，大谷累積5打數敲出4支安打，包含2發全壘打與2分打點。然而兩人並未以投手身份同場對決過。而明日也將是菅野首次中4日登板，洛磯總教練謝弗對此表示：「我非常期待菅野的投球。」他流露出信任感並表示：「我真的很喜歡菅野的投球方式。每次由他主投時，總能令人感到安心，自從與他簽約以來，他真的表現得非常出色。」道奇隊總教練羅伯斯先前已表明將由他擔任該場先發，並在今日賽前透露：「就目前看來，我想他也會上場打擊。除非情況有什麼變動。」