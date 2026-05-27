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馬英九基金會風波延燒，國安會前秘書長金溥聰親上火線，對槓三人調查小組和前幕僚蕭旭岑、王光慈，今（27）日更接受中廣前董事長趙少康節目訪談，並將在專訪結束後接受媒體聯訪。不過金溥聰今早不慎跑錯地點，跑到趙少康創辦的另一家廣播「飛碟電台」，讓趙少康笑說「我不好意思講，你失智了啊」。趙少康約莫在9時6分開節目，先是介紹了台股大漲，隨後表示這個時間應該是訪問金溥聰，因為前幾天中廣新聞網王淺秋專訪兩次李德維，應該也給金溥聰機會，媒體要公平，可是金溥聰剛剛打電話說找不到中廣，結果是跑到飛碟電台，讓趙少康忍不住說「我的天，我不好意思講，你失智了啊」，現在流行失智這個話。趙少康說，昨天他還跟金溥聰確認還告知地址，金還說「我知道，我主持過讀書節目」，讓趙少康直呼「我失智了，我怎麼都忘了」，搞了半天到飛碟去，現在從飛碟轉過來可能要一段時間，金溥聰跟他說的時候是8時55分，所以可能來是要半小時，8時30分才會到，但因為是直播，時間可能剩下20分鐘來不及，所以剛剛請跟下個節目的吳淡如小姐，把時段讓給他，否則講不清楚乾脆不要講了，所以請外面的媒體朋友包含一下，現在可能用1個半小時搞清楚，不要猜來猜去，互相放話。