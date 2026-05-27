我是廣告 請繼續往下閱讀

薔蜜颱風今將生成 強度至少中颱

▲薔蜜颱風至少「中度颱風或以上」，是否更靠近台灣，取決於太平洋高壓強弱變化。（圖／林老師氣象站臉書）

南海又有熱帶系統發展 路徑更靠近台灣

▲6月5日至6月10日這段期間，台灣吹「偏強的西南風」，各地降雨會明顯增多。（圖／賈新興提供）

薔蜜颱風今（27）日上午生成，氣象專家賈新興表示，路徑先朝琉球附近移動，下周初再轉向日本南方海面，周日起（5月31日）台灣周邊海面風浪將逐漸增強。此外，南海另一個系統，預計下周發展為熱帶性低氣壓，未來不排除增強為颱風「米克拉」，6月上旬恐替台灣帶來偏強西南風及明顯降雨。賈新興接受《NOWNEWS》採訪指出，薔蜜颱風生成後，預估路徑變化不大，主要先往西北移動到沖繩附近後，下周一、下周二（6月1日至6月2日）受到太平洋高壓東退引導，將會往東北方轉向，朝日本南方海面前進。氣象專家林得恩說明，薔蜜颱風等級至少「中度颱風或以上」，屬於結構紮實的颱風，周日開始因颱風接近，海面風力逐漸增強，台灣北部海面、台灣海峽、東部海面、巴士海峽平均風力可達5至6級，最大陣風可達8至9級，海面浪高最大1.5至2.5公尺。賈新興也提及，位於台灣西南方的南海，目前也有熱帶系統發展，預計下周一、下周二也將出現熱帶性低氣壓 TD07，是否再增強為颱風「米克拉」有待觀察，不過它的路徑會朝東北、往巴士海峽前進，相對距離台灣比較近。賈新興提醒，預估6月5日至6月10日這段期間，TD07 這個系統將會導致台灣吹「偏強的西南風」，加上水氣從南方掃上台灣，屆時南部、東半部的降雨可能會較為顯著；在歷經本周高溫後，進入6月，要開始密切關注颱風發展動態。