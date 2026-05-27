今（27）高溫超熱飆40度！又有薔蜜颱風可能生成，快喝「買一送一」手搖飲料優惠最消暑，CoCo都可表示，夏天必喝「生椰楊枝甘露買一送一」周三好友日好便宜！全新椰奶冰沙系列「雪沙椰椰咖啡、雪沙椰椰冬瓜」開賣幫體感溫度大降溫；先喝道表示，插旗捷運台北車站K區放送「買一送一」新店開幕優惠一覽。
CoCo都可：今生椰楊枝甘露買一送一！雪沙椰椰咖啡新品開賣優惠
搶開咖啡廳的手搖飲料霸主CoCo都可，給大家滿滿的生椰系列新品及最新優惠開喝：
◾️生椰楊枝甘露買一送一！今CoCo都可周三好友日優惠，5月27日於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，可享大杯「生椰楊枝甘露買一送一第二杯0元」！相當於生椰楊枝甘露買一送一，兩杯只要90元、平均一杯45元划算圈粉芒果控。
每到夏天一定要喝的消暑甜點飲料就是楊枝甘露，CoCo都可「生椰楊枝甘露」主打正宗做法，以厚椰乳為基底，搭配熟甜芒果、酸甜紅柚果肉，再加入Q彈西谷米，滿滿配料連咀嚼控都收服。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️雪沙椰椰咖啡買一送一！CoCo搶先預告，「雪沙椰椰咖啡」6月2日起將加入周二咖啡日常態優惠活動，每周二臨櫃或都可訂點選美式／果咖／生椰系列／雪沙椰椰咖啡即享「同價位買一送一」優惠（活動於商場、部分門市不適用請以現場為公告為準）。
CoCo都可今夏全新推出消暑的椰奶冰沙系列，以綿密的椰奶雪沙為基底，分別融入職人嚴選美式咖啡與甘甜冬瓜，開喝「雪沙椰椰冬瓜」中杯65元、14oz「雪沙椰椰咖啡」75元。
◾️6月手搖飲料優惠搶先看！即日起至6月30日，從CoCo Line官方帳號領券開喝「指定品項2大杯80元」，爽喝綠豆沙、珍珠奶茶、粉角奶茶只要每杯40元。每人可領6張券（12杯）。
先喝道：「買一送一」連喝2天！北車新店5/29開幕優惠
先喝道TAO TAO TEA表示，正式進駐捷運台北車站K區，5月29日至5月30日連續2天，開喝三款人氣明星茶品「英式水果茶、英式玫瑰拿鐵、鮮橙翡翠」買一送一優惠！每人限購2組（共4杯）；優惠活動不得合併使用。
以斯里蘭卡錫蘭紅茶為基底，融合百香果與鳳梨果香的招牌「英式水果茶」、或搭配天然玫瑰花香與鮮乳奶香的「英式玫瑰拿鐵」，還有台灣在地鮮橙搭配花開茉綠茶的「鮮橙翡翠」，清爽開喝。
先喝道 台北車站K區店 資訊
地址：台北市中正區忠孝西路一段47號B1（櫃位KB110）
時間：10:30-22:00
電話：02-2381-6156
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CoCo都可今夏全新推出消暑的椰奶冰沙系列，以綿密的椰奶雪沙為基底，分別融入職人嚴選美式咖啡與甘甜冬瓜，開喝「雪沙椰椰冬瓜」中杯65元、14oz「雪沙椰椰咖啡」75元。
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以斯里蘭卡錫蘭紅茶為基底，融合百香果與鳳梨果香的招牌「英式水果茶」、或搭配天然玫瑰花香與鮮乳奶香的「英式玫瑰拿鐵」，還有台灣在地鮮橙搭配花開茉綠茶的「鮮橙翡翠」，清爽開喝。
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地址：台北市中正區忠孝西路一段47號B1（櫃位KB110）
時間：10:30-22:00
電話：02-2381-6156