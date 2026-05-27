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CoCo都可：今生椰楊枝甘露買一送一！雪沙椰椰咖啡新品開賣優惠

生椰楊枝甘露買一送一！

▲CoCo全新椰奶冰沙系列，開賣「雪沙椰椰冬瓜」、「雪沙椰椰咖啡」。（圖／CoCo都可提供）

雪沙椰椰咖啡買一送一！

6月手搖飲料優惠搶先看！

▲6月「2大杯80元」手搖飲料優惠爽喝綠豆沙。（圖／CoCo都可提供）

先喝道：「買一送一」連喝2天！北車新店5/29開幕優惠

先喝道 台北車站K區店 資訊

▲先喝道招牌首選「英式水果茶」。（圖／先喝道提供）

▲先喝道台北車站K區店開幕優惠，買一送一連喝2天。（圖／先喝道提供）

今（27）高溫超熱飆40度！又有薔蜜颱風可能生成，快喝「買一送一」手搖飲料優惠最消暑，CoCo都可表示，夏天必喝「生椰楊枝甘露買一送一」周三好友日好便宜！全新椰奶冰沙系列「雪沙椰椰咖啡、雪沙椰椰冬瓜」開賣幫體感溫度大降溫；先喝道表示，插旗捷運台北車站K區放送「買一送一」新店開幕優惠一覽。搶開咖啡廳的手搖飲料霸主CoCo都可，給大家滿滿的生椰系列新品及最新優惠開喝：◾️相當於生椰楊枝甘露買一送一，兩杯只要90元、平均一杯45元划算圈粉芒果控。每到夏天一定要喝的消暑甜點飲料就是楊枝甘露，CoCo都可「生椰楊枝甘露」主打正宗做法，以厚椰乳為基底，搭配熟甜芒果、酸甜紅柚果肉，再加入Q彈西谷米，滿滿配料連咀嚼控都收服。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。◾️（活動於商場、部分門市不適用請以現場為公告為準）。CoCo都可今夏全新推出消暑的椰奶冰沙系列，以綿密的椰奶雪沙為基底，分別融入職人嚴選美式咖啡與甘甜冬瓜，開喝「雪沙椰椰冬瓜」中杯65元、14oz「雪沙椰椰咖啡」75元。◾️每人可領6張券（12杯）。每人限購2組（共4杯）；優惠活動不得合併使用。以斯里蘭卡錫蘭紅茶為基底，融合百香果與鳳梨果香的招牌「英式水果茶」、或搭配天然玫瑰花香與鮮乳奶香的「英式玫瑰拿鐵」，還有台灣在地鮮橙搭配花開茉綠茶的「鮮橙翡翠」，清爽開喝。地址：台北市中正區忠孝西路一段47號B1（櫃位KB110）時間：10:30-22:00電話：02-2381-6156