國民黨立委洪孟楷領銜提案鞭刑公投，主張性侵、詐欺與虐童者應受鞭刑重罰，引起外界關注該公投是否來得及綁定今年底九合一大選？對此，中選會主委游盈隆今（27）日透露，鞭刑公投提案在醞釀中，中選會將密切關注，由於還在形成中，還不知道最後狀況會怎麼樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
游盈隆今被問及鞭刑公投時提到，鞭刑公投是一個醞釀中提案，好比一個行程中的熱帶氣旋一樣，中選會會密切關注。至於是否有機會綁定今年底大選？游盈隆說，因為現在還在形成當中，不知道最後的狀況會是怎麼樣，不過中選會會多加注意。

另外，記者今也詢問游盈隆對於防堵年底選舉有任何不公情況或境外勢力影響的看法，游盈隆認為，中選會各項的準備計畫都已經相當完備，選舉過程中有各種可能的事情會發生，那中選會就是在做好準備的情況之下，去因應包括大家所關切的境外勢力，對於這種威脅或破壞，中選會會做好心理的準備，然後跟各單位，包括國安系統，共同來做好這件事情。

相關新聞

毒蟲開車上路人神共憤！洪孟楷拋三大訴求：死刑、鞭刑雙管齊下

不只發5000！賴政府傳推生育大禮包：產假、陪產假延長並補貼

被問盧秀燕可能角逐2028？鄭麗文直言這4字！更點名蔣萬安

王光慈看到馬英九就害怕？作家再掀音檔內幕打臉！

胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...