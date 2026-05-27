我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委洪孟楷領銜提案鞭刑公投，主張性侵、詐欺與虐童者應受鞭刑重罰，引起外界關注該公投是否來得及綁定今年底九合一大選？對此，中選會主委游盈隆今（27）日透露，鞭刑公投提案在醞釀中，中選會將密切關注，由於還在形成中，還不知道最後狀況會怎麼樣。游盈隆今被問及鞭刑公投時提到，鞭刑公投是一個醞釀中提案，好比一個行程中的熱帶氣旋一樣，中選會會密切關注。至於是否有機會綁定今年底大選？游盈隆說，因為現在還在形成當中，不知道最後的狀況會是怎麼樣，不過中選會會多加注意。另外，記者今也詢問游盈隆對於防堵年底選舉有任何不公情況或境外勢力影響的看法，游盈隆認為，中選會各項的準備計畫都已經相當完備，選舉過程中有各種可能的事情會發生，那中選會就是在做好準備的情況之下，去因應包括大家所關切的境外勢力，對於這種威脅或破壞，中選會會做好心理的準備，然後跟各單位，包括國安系統，共同來做好這件事情。