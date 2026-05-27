克里夫蘭騎士隊明星後衛哈登（James Harden）的職業生涯雖然已步入尾聲，但他顯然還沒有打算這麼快脫下戰袍。在騎士隊於東區決賽遭到紐約尼克隊以4：0橫掃淘汰後，哈登接受美媒《Andscape》專訪，首度談及自己的未來規劃，並拋出震撼彈「計畫在NBA至少打滿20個賽季」。此外，哈登也明確表示自己有高度意願續留騎士，只盼高層能再補進幾塊拼圖、做出調整。
剛結束第17年賽季 哈登目標直指20季：我太愛打球了
剛結束生涯第17個賽季的哈登，合約與未來動向備受關注。他在受訪時明確表示，自己的目標是至少打滿20年，這意味著他至少還會再戰3個賽季。「我太愛打籃球了，當一切該結束時，我自己會知道。」哈登說道，「但我絕對想要打到第20個賽季。雖然我確實開始思考退役後的生活，也試著搞清楚自己到底想做什麼。有時候你醒來會問自己：『我還想留在籃球圈嗎？』我很清楚知道自己經歷了什麼、成就了什麼，儘管我至今還沒有拿過總冠軍。」
哈登坦言，思考轉行與未來是一件充滿挑戰卻很有趣的過程：「這有很多問題需要面對，我正在其中摸索。這很不容易，但很有趣，因為我有足夠的智慧去找出除了籃球之外，還有什麼事情能讓我保有熱情。」
下一站留在克里夫蘭？哈登傾向續留騎士：我們需要一整年的磨合
至於職業生涯的最後幾年會在哪裡度過？目前看來，克里夫蘭依舊是最有可能的答案。哈登在今年夏天擁有球員選項，他可以選擇跳出合約成為自由球員，以追求一份全新的複數年合約，目前看來，騎士球團與哈登雙方都有意願繼續攜手前進。
哈登對騎士隊的未來陣容依舊保持樂觀，並透露出強烈的留隊意願：「我覺得只要我們再補進幾塊拼圖、做出調整，並一起攜手打完一個完整的賽季，我們就能做到。我們在這個季後賽經歷了逆境，事實上，我們之前根本不夠了解彼此，到現在也還在磨合。」
哈登認為，今年季後賽累積的陣痛與經驗，將成為球隊未來的養分。對於即將邁入第18個賽季，哈登認為自己已經徹底放下身段：「進入我的第18年，我已經沒有任何驕傲與自負了，我現在就只是想要贏球。」
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剛結束生涯第17個賽季的哈登，合約與未來動向備受關注。他在受訪時明確表示，自己的目標是至少打滿20年，這意味著他至少還會再戰3個賽季。「我太愛打籃球了，當一切該結束時，我自己會知道。」哈登說道，「但我絕對想要打到第20個賽季。雖然我確實開始思考退役後的生活，也試著搞清楚自己到底想做什麼。有時候你醒來會問自己：『我還想留在籃球圈嗎？』我很清楚知道自己經歷了什麼、成就了什麼，儘管我至今還沒有拿過總冠軍。」
哈登坦言，思考轉行與未來是一件充滿挑戰卻很有趣的過程：「這有很多問題需要面對，我正在其中摸索。這很不容易，但很有趣，因為我有足夠的智慧去找出除了籃球之外，還有什麼事情能讓我保有熱情。」
下一站留在克里夫蘭？哈登傾向續留騎士：我們需要一整年的磨合
至於職業生涯的最後幾年會在哪裡度過？目前看來，克里夫蘭依舊是最有可能的答案。哈登在今年夏天擁有球員選項，他可以選擇跳出合約成為自由球員，以追求一份全新的複數年合約，目前看來，騎士球團與哈登雙方都有意願繼續攜手前進。
哈登對騎士隊的未來陣容依舊保持樂觀，並透露出強烈的留隊意願：「我覺得只要我們再補進幾塊拼圖、做出調整，並一起攜手打完一個完整的賽季，我們就能做到。我們在這個季後賽經歷了逆境，事實上，我們之前根本不夠了解彼此，到現在也還在磨合。」
哈登認為，今年季後賽累積的陣痛與經驗，將成為球隊未來的養分。對於即將邁入第18個賽季，哈登認為自己已經徹底放下身段：「進入我的第18年，我已經沒有任何驕傲與自負了，我現在就只是想要贏球。」