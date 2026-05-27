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▲曾沛慈坦言自己身體不舒服。（圖／微博＠曾沛慈）

女星曾沛慈近日到中國參加實境節目《乘風2026》（浪姐7）多災多難，不僅練習時喉嚨飛進蟲子，她還在舞台上摔倒，近日更因為急性咽喉炎、鼻炎導致喉嚨腫脹，連吞口水都覺得不舒服，整個人快沒聲音了。曾沛慈為此在今（27）日凌晨2點多發文，跟特地到現場幫她應援的粉絲道歉：「抱歉，我沒辦法用聲音回覆你們」。曾沛慈今日凌晨2點多時在微博發文，坦言自己身體出狀況：「因為急性咽喉炎和鼻炎（我看了醫生了），但今天連吞口水都感覺得到咽喉的腫脹，謝謝你們剛剛的打氣和加油，我很感動，抱歉我沒辦法用聲音回覆你們，必須盡量減少用聲才能好快一點。」曾沛慈說自己不希望再發生像19年前參加比賽時，把聲音練壞的情況，因此她跟粉絲預告：「這段時間我可能會比較安靜，請見諒」。粉絲見狀也紛紛湧入留言，幫她加油打氣，「一定要保護好嗓子，好好休息」、「姐姐真的太辛苦了，捨不得妳」、「千萬不要道歉，我們只希望妳好起來，照顧好自己健康最重要」。而曾沛慈昨晚也在微博、IG分享自己準備第3次公演的幕後花絮，這次曾沛慈要一口氣準備兩個舞台，一個是團體賽表演，唱跳王心凌的歌曲〈第一次愛的人〉；另一個舞台則是隊長SOLO秀，曾沛慈演唱徐佳瑩的歌曲〈一樣的月光〉。一口氣準備2場演出讓曾沛慈超崩潰，忍不住在後台哭出來，「那個眼淚是一種恨鐵不成鋼，那個鐵就是我本人，覺得…在幹嘛啊，為什麼講過的東西一直忘、一直忘、一直忘呢？在台北學的東西，有一些細節又不一樣，或者說到這邊又改了，所以我自己心裡面很急」，這才導致曾沛慈一直處在焦慮狀態，休息時間不夠，也難怪會生病。