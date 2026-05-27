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▲「薔蜜颱風」生成，路徑先往西北，周日（5月31日）最接近台灣。（圖／中央氣象署）

▲周五有一波鋒面影響台灣，中部以北雨勢明顯，南台灣降雨機率也提高。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今（27）日上午8時發展為「薔蜜颱風」（國際命名JANGMI），預測未來朝西北方向往琉球南方海面移動，再朝東北轉向，下周一、下周二（6月1日至6月2日），颱風外圍雲系可能替北部、東北部帶來一些降雨。氣象署說明，今年第6號颱風「薔蜜」生成後，預估周五（5月29日）前後會在菲律賓東方海面增強為中度颱風，後續朝琉球群島方向前進，周日、下周一最接近台灣，外圍環流可能會為北部及宜蘭帶來降雨，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海則有長浪。今天天氣方面，氣象署指出，受太平洋高壓影響，台灣各地晴到多雲，天氣相當穩定，午後各地山區有零星短暫雷陣雨；氣溫持續高溫炎熱，預測白天高溫普遍在32至36度，其中大台北、花東縱谷、中南部內陸有局部37度或以上高溫發生的機率，台東則有焚風發生的可能。周五受鋒面影響，全台降雨機率提高，尤其是中部以北、宜蘭整天有局部短暫陣雨、雷雨，北部、宜蘭有局部大雨發生機率。周六水氣減少，各地回歸多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫降雨，中南部山區則可能有局部大雨。