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成長津貼不會有自存款 石崇良：考量不擴大貧富差距

總統賴清德今（27）日將召開國安會議，拍板「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」內容。包括產假、0至18歲的成長津貼等，力道相當大。但面對少子化是否能有效改善，衛福部長石崇良說，去年的生育率下降，成為非常大的警訊，而不同於未來帳戶，成長津貼整體設計是考量不要擴大貧富差距，讓家長養育孩子時，可得到家庭經濟支持。石崇良今日出席立法院衛環委員會、財政委員會第1次聯席會議，審查國民黨黨團、台灣民眾黨黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」案、立委郭國文等18人擬具「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」。會前接受媒體聯訪時被問到賴清德所提「成長津貼」、與「未來帳戶」的差異。石崇良回應，今日府院會正式向大家發布「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」，而其含納層面廣泛，包括生、養、教育、職場、住宅等。其中一項就是0到18歲的成長津貼。石崇良說，這部分與未來帳戶不同，「不會有自存款」，因為整體設計要考量「不擴大貧富差距」，確保照顧者或家長在養育孩子的過程中，可以得到一定程度的家庭經濟支持，等到孩子成年後，也能有一筆經費可提供繼續就學或就業使用。不過，近期賴政府提出的政策力道大，是否真有助於改善生育率。石崇良提到，對於去年全年出生人數下降至10萬多，「是很大的警訊」。他表示，執政團隊開了相當多的會議，也參考各國作法，像是韓國生育率近期回升，而日本、澳洲等案例也有可參考、採納，因此才會比先前少子女化對策幅度更大。另外被問及由勞動部主管的產假將延長至12周，陪產假延長至14日，薪資費用由政府編列預算補貼。石崇良說，有許多不同配套、預算規劃。