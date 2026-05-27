我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭雪芙（如圖）曾一度跟孫其君論及婚嫁。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人孫其君2019年因與郭雪芙合作《我們不能是朋友》爆出假戲真做，2人交往2年後分手，之後他接連捲入欠債、投資失利、違約接業配等爭議，形象受到重創，也逐漸淡出演藝圈。直到2024年，外界才發現孫其君悄悄轉戰英文家教平台，以英文名「Steven Sun」線上授課，不過被爆出他4年只賺7萬塊家教費，對此他曾公開直言：「認真做有6位數！」根據《CTWANT》當時報導指出，孫其君自2020年開始在外語平台教學，課程價格相當平價，25分鐘僅收232元、50分鐘則是386元。根據網站資料，他4年來累積約189堂課，外界粗估總收入僅約7萬多元，因此被形容幾乎是「佛系教學」。不過雖然收入數字看起來不高，但學生對他的評價卻相當不錯，不少人稱讚他上課有耐心、氣氛輕鬆，網站評價也維持高分。而面對外界將他形容成「教4年只賺7萬」的慘況，孫其君後來也親自出面澄清，他表示平台上顯示的數字其實只是部分公開紀錄，並非全部收入，加上自己當時沒有全職投入教學，因此堂數自然不多，他坦言如果真的認真經營、把時間排滿，其實收入完全有機會突破六位數：「不是大家想像那麼慘。」也強調自己一直都有持續工作，只是選擇不同方向發展。事實上，孫其君從小在美國長大，直到22歲才回台發展演藝事業，英文原本就是他的強項，當年轉戰家教平台後，他也不避諱提到自己曾當過13年演員，希望透過不同身份與學生交流，雖然一度被認為「淡出演藝圈」，但他當時也強調自己其實是在等待更好的作品與機會，並沒有真正退出演藝工作。如今孫其君不只重新接下主持、時尚活動等工作，感情生活似乎也逐漸穩定，近日更被拍到與小10歲網紅知知穩定交往，甚至已進展到見家長階段。從過去情場失意、事業低潮，到如今重新找回生活步調，也讓不少粉絲認為，孫其君似乎終於慢慢走出人生低谷。