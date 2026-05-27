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台灣高鐵今（27）日舉辦股東常會，同時會中董事長史哲首次針對週一高鐵近年最嚴重誤點談話，並向旅客致歉。他指出，明年高鐵即將通車20年，去年高鐵旅客量首度突破8000萬人次，今年預期會再突破。史哲表示，去年全年運量達到8207萬人次，成長率達4.88%；每日運量為22.5萬人次，平均每天要多載1.1萬名旅客。運量的增加也帶動營收，去年營收達到546.5億元，成長2.75%；稅前淨利81.21億，稅後淨利則是65億元。今年預期旅客量會再突破，將有跟去年相近的成長率。不過，史哲表示，高鐵已經19歲，不少軟硬體需要升級，跟剛通車的狀況不同，現在是新舊並存，面臨「穿衣改衣」的狀況。高鐵要利用每日營運結束的4.5小時，做日常維修、更新，難度比初期更高，但是為永續營運以及高品質服務所必要的。前天（25日）深夜高鐵苗栗段更換「轉轍器控制機箱」（SMC）時發生號誌異常。史哲說，系統重置等仍無法有效解決異狀，為避免營運全面中斷採取每小時3班的營運，造成不少旅客延誤，但也凸顯高鐵把安全永遠擺在第一位。他強調，高速鐵路安全，對號誌系統有嚴格要求。他感謝同仁努力，以及民眾的包容等待，也再次向旅客致歉。史哲指出，已經保留所有設備並提交第三方調查，希望找到根本原因，不讓狀況再次發生。