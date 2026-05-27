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美國聯邦眾議院軍事委員會26日公布2027財政年度的「國防授權法案」（NDAA）草案內容。法案中明文列出將為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），挹注最高達10億美元（約新台幣310億元）的資金，力挺台灣強化自我防衛能力。對此，國防部長顧立雄今（27）日表示，感謝美國兩黨一致性支持，願意提供安全援助，強化我們自我防衛能力。立院財政委員會今日審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案。顧立雄並於會前受訪。針對美國眾院軍委會公布國防授權法案，其中包含10億美元援台法案，顧立雄表示，眾院軍委會公布2027（國防授權法案），事實上，根據國防授權法案下的「台灣安全合作倡議」，提供台灣這類安全援助，已經不是第一次了。2026年、2025年都有，國防部非常感謝美國兩黨一致性支持，願意提供安全援助，強化我們自我防衛能力。台美雙方會共同討論，善用這筆錢，提升我們的防衛能量。媒體又問國軍下週在南部各地會實施實彈操演，外界解讀說，要同時防範共軍會進犯我們的紅色沙灘嗎？顧立雄說，這個是屬於例行性的訓練，交由各作戰區依照實戰化要求，選擇適當地點，從事相關訓練。