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如果週一金小刀記者會所講的故事都是真的，「如果」，那將是一個相當驚悚的台版「煤氣燈下」政治宮鬥劇本，其狗血程度不會輸給台灣霹靂火，精彩程度遠超所有編劇們的想像。合先敘明，個人偏見，我對馬英九及馬辦相關人等，向來不對盤也不往來，更無絲毫好感，遑論私交。但這次烽火連天，延燒過廣，上至兩岸路線與代理人之爭，下至政治幕僚行規與行事準則，通通被攤在陽光下，無一能夠倖免。所以，乾脆，把一些政治圈高參潛規則拿來嘴一下，以免大眾被攪得頭暈腦漲，不辨東西，失去判斷力，掉進奸臣佈置的陷阱。大家平日所見的政壇高層公眾人物，看起來光鮮亮麗，五湖四海，多彩多姿，其實是很孤獨的。一個總統級政治人物，通常口袋裡沒有錢，買東西是隨扈或特助付的。吃飯不是被安排好的餐廳，就是辦公室同仁買回來的便當，或家中傭人煮的簡餐，沒人自己去逛夜市或叫吳柏毅。外界知道的手機與電話，通常是隨扈或司機接的，因為要隔絕一些老闆不想見的人，避免掉麻煩邀約或情緒勒索，防止過度熱情的粉絲，半夜三更打來傾訴衷情。就算有私人手機電腦，那也是跟家人或少數親信通聯用的，外人完全不知。高層人物也不會自己開車，沒有隨興的逛街行程，有時想多吃幾塊肥肉，還會被負責管制老闆健康的特助阻攔。高層政治人物每天見很多人，講很多話，聽很多八卦，但他實際上是生活在一個被層層幕僚隨扈包起來的「繭房」裡，不論訊息的進出，或行動的自由，都是被過濾過的，你若說他是個高級囚犯，其實也差不了太多。於是，高層人物的貼身幕僚就變得很重要，主子的御下之術更重要。古代皇上每天爭鬥的主要對象，不是朝臣就是宦官，因為他們會管制他的生活。明武宗要在紫禁城外搞個「豹房」，無非是想逃離這種禁錮。蔣經國常說「兼聽則明」，機要幕僚隔幾年就換一批，還常親自下鄉，主要也是為了不讓自己被身邊人「包起來」，讓自己抓不到真實資訊。問題是，當政治人物習慣了某些生活模式，或權力行使上沒有在位時那麼緊張刺激，就很容易被長期隨侍的身邊人摸透習性脾氣，不知不覺的被包起來。而這正是馬前總統面臨的狀況。從另一個角度看，幕僚高參要每天提心吊膽的與老闆相處，承受老闆隨意發洩的情緒，還不能對其他人透露隻字片語，伴君如伴虎，那可是個非人道的高壓工作。什麼「職場霸凌」?你脾氣不好埃不了罵，那就根本近不了身，就不要來幹這份工作。我的殘暴程度遠近知名，所以曾有黨內高層商議叫我去頂前老闆特助之位，但瞬間便有結論，萬萬不可，否則一週內老闆可能被打到送醫。除了承受上方火力四射，還要油滑到能擺平各路牛鬼蛇神，啥喬行程喬不到的，求見老闆見不了的，想弄個職位進不了門的，推案子推不動的，分進合擊的火力也會集點於老闆貼身秘書或機要。麻煩的不是挨罵，是要能轉換與擺平各方火氣，必要時還得挺身而出，扛下爛事鳥事。高參機要既要能乾粉滅火，還要夠油滑順溜，油到不能有助燃效果，也不能讓自己像油條一樣被炸到酥脆。啥不可能的任務?高參機要天天都在執行不可能的任務。所以，能當到高層政治人物貼身機要的人，絕非等閒之輩。「與聞機要」四個字寫起來輕鬆，卻承載著千斤萬兩，既要顧好老闆光明形象，又要能處理見不得人的暗盤交易，還要有足夠頭腦與線路與老闆商量國家大事，做出關鍵決策。有如此才幹，卻窩在一個薪水不高，外人不知，毫無個人自由的職位上，若非另有所圖，那鐵定是真愛，或兩者兼而有之。而且政治人物總是會有起有落，年華總會老去，但幕僚差個二十歲，後半輩子怎麼過啊?政治人物常有「惟草木之零落兮，恐美人之遲暮」之慨，但高參幕僚這種感慨更深。於是不免有人想抓住老闆的餘威，為自己創造下半輩子的光輝歲月，做出點屬於自己的事業。然後，各種夭蛾子就出來了，一開始可能只是老闆核完的稿子，他非要攔下來加兩個字，如果沒阻礙，下回就老闆說了不算，他說的才算。高參幕僚想搞定老闆，第一步就是要取得老闆的絕對信任，將生活中的一切都交給他打理。除了吃喝拉撒睡，帳號密碼、大小印章、手機通訊、文件信函、金錢往來，無一不經由高參經手，團隊認定他才是地下老闆。第二步就是把老闆「包起來」，隔絕掉老闆喜歡找他商議事情的其他人，打槍跟自己意見不一致的其他人，鬥走被寵信任用的其他人。方法也很簡單，反正電話在我手上，老闆要找A，就出去假裝打電話，一柱香後再回來，回報說找不到人。如果A打電話來要見老闆，就說老闆沒時間，不給他們見面。如果有固定會議，那就把有A在的會議時間間隔拉長，再找理由今天不開，明天不開，以後也不用開了，讓老闆習慣不見此人。第三步就是控制錢，只要控制了錢，一切都好辦了。所以有野心的高參，不但要能向外募款，而且要能募到大條的錢，還要能控制錢的使用。走到這一步，他就能向團隊內的所有人嗆聲，喝令他們不要亂講話，什麼事可以報，什麼事不准講?老闆就算有很多問號，也只能問到一樣的答案。如此，就完成了「挾天子以令諸侯」的基本架構。但如果金小刀記者會講的故事是真的，如果，那就更驚悚了，簡直是典型的「煤氣燈下」心理操控過程。據金小刀說，蕭王二人會交待基金會員工，某某事若是老馬問起來，就說:「已經跟您報告過了，只是您忘記了。」久而久之，可能連老馬自己，都覺得自己已經失智。「煤氣燈下」是一部很有名的老電影，英格麗褒曼演的，丈夫操縱煤氣燈忽明忽暗，卻告訴妻子沒有變暗；妻子聽到閣樓有腳步聲響，丈夫卻勾結其他人說那有聲響?讓妻子以為自己精神有問題，有妄想症，真的假的認知發生問題，送她去精神病院。甚至，金小刀還說，蕭王二人以醫師建議為由，不讓馬英九參加他最自豪的「馬習會」十週年研討會，還想將基金會所有權轉移，將馬變成虛位的榮譽董事長，將其辦公室與車位退租，交由家人領回。這已經不是惡僕欺主，而是想鳩佔鵲巢了。士可忍孰不可忍，馬當然要全力反擊。就拿馬習會十週年這事來說，對於馬英九人生中這麼重要的一份榮耀，就算醫師有什麼健康建議，也有其他方式處理，不應該弄到馬本人不出席。如怕失言，那就嚴格控制他照稿唸。如果怕脫稿演出，那就請夫人、女兒、或馬大姐陪同出席，說他重感冒燒聲，戴口罩坐在台下，由人代唸致詞稿，馬則觀賞並接受大家對他的讚譽。馬習會十週年後，馬還去參加了幾場喪禮，應該沒有到不能行動的地步，所以不應該以醫療為由，不讓馬參與他人生中的高光紀念。這種處理方式，讓馬英九人還沒掛，卻好像已經掛了一樣，讓人不得不懷疑蕭王二人的動機，是不是想藉此轉移所有馬英九所遺留的政治資產，讓新老闆全面接收?馬英九基金會的種種恩怨是非，現在已陷入一種各說各話的境地，外人無法得知真相，亦無從判斷是非。但是，此事已讓所謂老派政治幕僚行事準則，受到嚴重的挑戰，甚至整個價值系統崩塌。讓人懷疑，原來政治幕僚是可以這樣玩老闆的啊?傳統那種絕對的忠誠與信任，至此蕩然無存。甚至讓某些還在圈內線上的政治幕僚，起而效尤，滿腦子利用老闆為自己謀利，至少搭好跳上另一條船的跳板。這種價值與準則的塌陷，只會讓台灣政治體系更加混亂，更加失去基本的人情義理，道德底線。老闆如果失智，幕僚高參應該更加保護老闆，照顧老闆，讓他留下一個漂亮的背影，而不是封殺老闆，將他清出政壇。蕭王二人要處理的，不是法律攻防，而是否定一個劇本，澄清那些心理操控老闆的行為，都是子虛烏有。否則，他們即使逃得過法律追究，也逃不過輿論社死，人格也將就此毀滅。還在位子上的政治人物們也不妨藉此檢視一下，自己是不是被身邊給包起來了?有時，絕對的安全保護，反而是自身絕對不安全的起點。活得像個正常人，也許才是更有智慧的快樂活法。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com