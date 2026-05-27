我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會內部的三人調查小組發言人李德維昨（26）日曝光馬英九大姊馬以南的簡訊內容，遭金溥聰駁斥從未收到該訊息，並揚言將對李德維提告。針對此事，律師黃帝穎分析表示，該訊息內容有2大法律謬誤：輔助宣告不是聲請即生效，仍須法院鑑定裁定；且即使馬英九被輔助宣告，也不影響其作為證人或被害人參與基金會背信、侵占等刑事偵查。黃帝穎今發文指出，暫且不論李德維唸的馬以南訊息從何而來，就訊息內容，明顯有扭曲輔助宣告及馬英九證人或被害人身分等2大法律謬誤。首先，馬以南若對馬英九聲請輔助宣告，不是聲請就能生效，何況馬以南很可能敗訴。馬英九錄影自證語言及書寫能力，更聲明未同意馬以南，所以馬以南無法提出馬英九的精神鑑定，聲請輔助宣告很可能被裁定駁回，可見李德維唸的簡訊明顯謬誤，不是聲請輔助宣告就生效，更不是被聲請就代表有病。黃帝穎續指，家事事件法規定監護宣告及輔助宣告，法院審理依據鑑定，該鑑定應有精神科專科醫師或具精神科經驗之醫師參與並出具書面報告。馬以南對馬英九聲請輔助宣告，就必須提出精神科醫師鑑定書面報告，但馬英九已拒絕協同，北院今年在類似馬英九案的輔助宣告聲請，因被聲請輔助宣告人拒絕精神鑑定，也具狀表明駁回聲請意思，法院裁定駁回輔助宣告聲請。第二，黃帝穎提到，馬英九是證人或被害人，就算被輔助宣告也不影響刑事偵查。不論馬英九是否被輔助宣告，都不影響馬英九基金會遭侵占、背信的刑事偵查，就算馬英九被裁定輔助宣告，也如同限制行為能力的未成年人見聞犯罪的作證一樣，還是可以證人身分作證基金會遭背信及侵占的被害歷程。因此，黃帝穎指出，李德維唸的簡訊搞錯馬英九的證人或被害人身分，更扭曲輔助宣告的法律效果。