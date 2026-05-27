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▲紐約尼克上一次闖進NBA總決賽是1999年，當年蔡依林（如圖）剛出道。（圖／翻攝自YouTube）

▲宇多田光以《First Love》讓全球大眾認識。（圖／《First Love》專輯封面）

▲1999雅虎即時通剛崛起。（圖／翻攝自維基百科Yahoo!奇摩即時通）

紐約尼克26日在NBA賽事中打趴克里夫蘭騎士，以130比93拿下季後賽11連勝，也是隊史繼1999後，再度打入NBA年度總冠軍賽，許多尼克的球迷已經陷入瘋狂！有人開始回顧1999年尼克隊盛況，當年除了球壇話題之外，還有許多新星正在誕生，像是蔡依林1999年以專輯《1019》正式出道，Google剛以搜尋引擎之姿出道滿一年，《駭客任務》也是該年上映，有趣的是，1999年大家還是靠撥接上網呢！在NBA歷史上，1999年的紐約尼克（New York Knicks）創造了一個空前絕後的「老八傳奇」，從來沒有任何一支以分區第八種子身分起跑的球隊，一路殺進總冠軍賽事。1999年除了是紐約尼克的年之外，全世界還有許多紀錄正在被寫下，像是今年將二度搶金曲歌后的蔡依林，1999年以專輯《1019》正式出道，當年蔡依林還有點嬰兒肥，青澀的模樣讓人難以想像，她將會是如今的天后。1999年，小甜甜布蘭妮的首張專輯《愛的初告白》（）發行，空降美國告示牌二百大專輯榜冠軍，不僅成為史上最暢銷的青少年藝人專輯，也正式開啟了2000年前後的「Teen Pop（青少年流行樂）」黃金盛世。趙薇、林心如主演的古裝劇《還珠格格》正在熱播中；電影《駭客任務》剛上映；日本天后宇多田光開啟了她的歌姬時代，個人首張日語專輯《First Love》將她推上事業高峰；紐約尼克的狂粉「甜茶」提摩西·夏勒梅才3歲！除了演藝圈之外，科技產業也正在崛起，像是Google在1998年時，開始了網際網路搜尋引擎「Google搜尋」，而當時Facebook、Instagram都還沒出現，大家上網使用的是家用桌上型電腦，聽著撥接上網「嗶—嗚—軋—」的聲音連上網路，那年代也不叫社群時代，而是網頁與即時通訊的黃金起點，可以在網路上交友、聊天，都是透過當年流行的MSN、Yahoo!奇摩即時通、ICQ等等。