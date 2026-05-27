台股股民請注意！台灣證券交易所（TWSE）宣布，自 2026 年 6 月 1 日起，將實施「有價證券借貸相關費用」收付新制。許多投資新手看到「月結」二字大驚失色，擔心買股票付錢的規則變了？別擔心！買賣股票「交割款」依然維持 T+2（兩天內付錢），這次改的是「借券利息」，本篇帶讀者一文看懂新制 3 大差異。
證交所統計，目前台灣借券市場有 98% 屬於「議借交易」。新制上路後，對帳與收付將有以下三大改變：
1. 收付邏輯的改變
🟡 核心解惑：我的「T+2」交割款有變嗎？
這是小白最容易搞混的地方，請務必記住這兩大區分：
投資大眾切勿看到「月結」二字就放寬資金調度空間。買賣股票的「交割款」依然維持 T+2 紀律，務必在期限前確保資金到位，守護自己的投資信用。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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證交所統計，目前台灣借券市場有 98% 屬於「議借交易」。新制上路後，對帳與收付將有以下三大改變：
1. 收付邏輯的改變
- 現行方式： 採「隨還隨結」。只要還一張券，就要立刻結算並扣付一次利息，像是去餐廳每上一道菜就要付一次錢。
- 6 月新制： 改為「按月結算」。不管還券幾次，通通先記帳，每個月統計一次總額後再付，概念就像信用卡「月結」。
- 現行方式： 對帳單非常零碎且頻繁，每筆借還紀錄都要對一次帳，股民常看得眼花繚亂。
- 6 月新制： 流程大幅精簡，每個月月初查看一張完整的總表即可，對帳更清晰省事。
- 現行方式： 利息入帳或費用扣款時間不固定，隨時會有小額資金進出。
- 6 月新制： 統一於每月第 1 個營業日結算，第 2 個營業日完成收付，讓投資人資金管理更透明、更有計畫。
這是小白最容易搞混的地方，請務必記住這兩大區分：
- 買賣股票（交割款）：完全沒變
如果你週一買股票，週三早上 10 點前帳戶必須有錢。新制「月結」不適用於買賣股票，沒準時存錢仍會造成「違約交割」！
- 借券交易（相關費用）：6 月 1 日起改為「月結」
這指的是你把股票借給別人賺利息（當包租公），或是你借別人的股票來賣（空方操作）時產生的利息與手續費。
- 為什麼要改？
以前每還一次券就要算一次錢，對大戶或法人來說行政負擔極重。改為「月結」能接軌國際歐美市場，讓台股制度更自動化、標準化。
- 誰會被影響？
受影響最大的是「法人大戶」與「有開啟借券賺利息功能的散戶」。如果你只是單純買賣股票，你完全沒影響，請照常在 T+2 期限前存錢。
投資大眾切勿看到「月結」二字就放寬資金調度空間。買賣股票的「交割款」依然維持 T+2 紀律，務必在期限前確保資金到位，守護自己的投資信用。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。