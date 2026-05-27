我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie、GD（紅框處）明明曾是要好的師兄妹，但每次同台都呈現王不見后的狀態。（圖／IG@neighbor.magazine）

▲GD跟Jennie（右）曾被拍到約會照。（圖／翻攝Dispatch）

時尚精品香奈兒工坊大秀26日在首爾登場，G-DRAGON（GD）、BLACKPINK成員Jennie、CORTIS、李洙赫、具教煥、朴敘俊、桂綸鎂等人都受邀出席，但尷尬的是，這讓疑似是前任關係的GD和Jennie被迫同場，而他們在看秀時，中間還隔著具教煥、朴敘俊、桂綸鎂、裴斗娜，畫面相當尷尬。Jennie是香奈兒的品牌大使，有著「人間香奈兒」稱號，每次穿上新品總是能掀起討論、引發購買潮，她這次受邀出席工坊大秀，超狂時尚戰衣再成為焦點，最吸睛的就是一路開深到胸口下方的超低胸剪裁，加上腹部位置以金色LOGO環扣固定的設計，火辣程度把全場目光瞬間吸走。除了Jennie之外，南韓一線大咖GD、李洙赫、具教煥、朴敘俊，以及桂綸鎂、好萊塢女星蒂妲史雲頓也全都受邀出席，大夥當天同坐第一排看秀，但尷尬的是，GD與Jennie過去曾是YG旗下感情很好的前後輩，之後一度爆出戀愛緋聞卻疑似鬧翻、長期「王不見后」，如今難得出現在同場活動，也瞬間成為全場焦點，好在兩人中間隔著具教煥、朴敘俊、桂綸鎂、裴斗娜等人，沒有正面同框，現場氣氛才沒那麼微妙。GD與Jennie早在2021年2月，就曾被韓國《Dispatch》（D社）直擊約會，當時GD不只多次讓Jennie自由進出自己住處，還多次親自探班拍攝現場，互動相當高調。不過依照YG過往作風，雙方始終沒有正面承認戀情。後來2人漸漸零互動，也頻頻避開同場活動，韓網更一度瘋傳兩人早已不歡而散。