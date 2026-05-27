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尹乃菁未否認 稱可向當事人查證

國民黨文傳會內部風波不斷！繼前副主委林益諄飆罵孕婦員工，其和時任新媒體部主任王安國均請辭後，《鏡報》今（27）日揭露，主委尹乃菁向來工作要求嚴格，近1個月來變得更加情緒化，雖未口出惡言，但罵人不帶髒字的技巧高超，讓文傳會黨工全都倍感壓力，更有人直接請長假。對此，尹乃菁在回應《鏡報》時也未直接否認，僅表示應該直接詢問該名請假的黨工，因為本人的感受是最清楚的。尹乃菁傳出在黨中央專斷獨行，且因是黨主席鄭麗文欽點的重要高層，尹乃菁還經常跨越文傳會職責，親自向其他部門做出要求。值得注意的是，由於尹乃菁長期採取高壓治理的行事風格，近期有黨工傳出因不堪壓力而請長假休養。其他黨工則透露，尹乃菁的確要求嚴格，偶爾甚至會罵下屬「廢物」，的確有同事最近請假，尹乃菁也准了。不過，也有黨工為尹乃菁說話，稱她因為是媒體人出身，所以傳達命令上比較直接，聽在某些人耳裡難免不好受，但黨工表現若令人滿意，尹乃菁也不會吝於給予好處，有些人認為這是賞罰分明，但也有些人會感覺這是職場霸凌。針對此事，尹乃菁也在回應《鏡報》時未直接否認，她更指出此事應該直接詢問該名請假的黨工，因為本人的感受是最清楚的，可以去問他。