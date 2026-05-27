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總統賴清德上任2週年記者會，宣布推出「台灣人口對策新戰略」，行政院會明日將拍板相關政策。對此。總統府今（27）日上午將舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由總統賴清德率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並針對「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」公布完整共18項措施，內容涵蓋3大階段、4大策略、5大面向，同時開放媒體提問。總統府上午11時30分在大禮堂舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長張惇涵等三位秘書長出席；與會部會首長包括內政部部長劉世芳、財政部部長莊翠雲、勞動部部長洪申翰、國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆，以及教育部次長張廖萬堅、衛福部次長呂建德等。賴清德就職兩週年，在520記者會上宣布利多，政府將提出台灣人口對策新戰略—家庭支持篇，共18項對策，而其中一項就是0至18歲成長津貼；此外，也將針對職場友善、家庭支持、及住宅提供，提供完整配套。