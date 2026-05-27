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芝加哥小熊隊作客匹茲堡海盜隊主場的賽事於台灣時間 27 日開打，小熊隊在首局就因投手群崩盤失掉 5 分，打線整場也未能給予火力支援，最終以 1 比 12 遭到海盜隊血洗。這場慘敗讓小熊隊苦吞近期的一波 10 連敗，寫下球隊自 2022 年以來的最長連敗紀錄。罕見的是，小熊隊成為大聯盟歷史上繼 2017 年洛杉磯道奇隊之後，第二支在同個賽季內同時經歷兩次 10 連勝與一次 10 連敗的球隊，近期的低迷狀態令球迷相當憂心。小熊隊近期受到嚴重的傷兵潮侵襲，導致先發輪值捉襟見肘。此役小熊隊緊急從 3A 升上左投威克斯（Jordan Wicks）掛帥先發，期望能扮演止敗奇兵，不料威克斯開賽即遭遇海盜隊打線的猛烈震撼教育。第一局下半，海盜隊開路先鋒便發動攻勢，雷諾斯（Bryan Reynolds）率先敲出 2 分打點二壘安打點燃戰火，隨後新秀瓦德茲（Esmerlyn Valdez）更補上一發重傷害的兩分砲，單局狂灌 5 分奠定勝基。威克斯最終主投 4.1 局被敲出 9 支安打、狂失 8 分黯然退場，加上後續登板的牛棚投手也未能及時止血，整個投手群合力被海盜隊掃出 15支安打、痛失 12 分，防線徹底失守。除了投手群崩盤，小熊隊的打線同樣陷入極度低迷的泥淖。整場比賽小熊隊雖然發動零星攻勢並敲出 7 支安打，包括新加盟的強打布萊格曼（Alex Bregman）與捕手凱利（Carson Kelly）各有雙安表現，但無奈缺乏關鍵一擊。小熊隊此役在得點圈有人時多達 12 個打數僅敲出 1 支安打，攻勢嚴重斷層，全場只靠著哈普（Ian Happ）在第二局的一支長打換回唯一的一分。