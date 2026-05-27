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NBA西區決賽G5天王山之戰今（27）日點燃戰火，戰成系列賽2：2平手的聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆互不相讓，隨著戰局愈演愈烈，兩軍的火藥味也徹底爆發。此役回到主場的雷霆隊在全場球迷瘋狂的「假摔（Flopper）」噓聲助威下，半場打完靠著強悍防守與角色球員爆發，以69：58領先馬刺隊11分。雷霆威廉斯（Jaylin Williams）更在飆進三分球後狠盯文班亞馬（Victor Wembanyama），挑釁意味非常濃厚。這場西區決賽的恩怨從系列賽前幾戰就已經結下。當先前第三、四戰在馬刺主場進行時，每當雷霆當家巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）站上罰球線，馬刺球迷就會爆出震耳欲聾的「假摔（Flopper）」嘲諷聲。今日風水輪流轉，當馬刺巨塔文班亞馬在第一節拉鋸戰中遭到犯規、站上罰球線時，憋了一肚子火的雷霆球迷立刻抓住機會加倍奉還，全場齊聲狂吼「假摔！假摔！」，讓過去極少聽到這種噓聲的文班亞馬，體驗了客場的殘酷。事實上，兩隊的當家球星都是罰球線上的常客，SGA在例行賽的場均罰球次數高居聯盟第3、文班亞馬則排名第11。SGA本季更是以場均罰進7.9球稱霸聯盟，成功蟬聯生涯第二座MVP。除了球迷的垃圾話，雷霆隊在第二節完全打出氣勢，最大功臣當屬陣中的精神領袖威廉斯。第四戰手感冰冷、幾乎一球未進的威廉斯，此役從板凳重新出發徹底復活。他在第二節飆進一記點燃全場的關鍵三分球，隨後更展現毫無畏懼的強悍球風，在回防時停下腳步，狠狠挑釁地瞪著身高224公分的文班亞馬，直接將場上的張力拉到最高點。在外線逐漸失守的情況下，馬刺隊上半場的進攻節奏完全被雷霆的窒息式防守打亂，團隊投籃命中率慘跌到40%以下，明顯感受到作客敵營的巨大壓力。半場結束，雷霆隊建立起11分的領先優勢。SGA 依舊無解，半場獨拿19分，兩大神兵霍姆葛倫（Chet Holmgren）與卡魯索（Alex Caruso）也分別進帳12分與14分，暫時成功壓制住黑衫軍的反撲。