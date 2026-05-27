美國聯邦眾議院軍事委員會在當地時間26日公布2027財政年度國防授權法案文本相關內容，其中受到矚目的是，法案中明列將為「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元（約台幣310億元）資金，以協助台灣強化自我防衛能力。
據眾院軍委會轄下「情報暨特種作戰」小組公布的文件顯示，2027財年版本延續近年對台軍援方向，並援引2025財年《國防授權法》的相關架構，授權最高10億美元資金用於推動「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）。
眾院軍委會預計於6月4日正式審議法案，相關內容也再次凸顯美方近年持續擴大對台安全支持。
《國防授權法》被視為美國年度國防政策與軍事預算的核心法案，內容涵蓋美軍建軍方向、全球軍事部署以及對外安全合作等重大事項。
回顧過去，美國於2025財年《國防授權法》中首度納入「台灣安全合作倡議」，並授權美國國防部最高可動用3億美元推動相關計畫，協助台灣維持足夠自我防衛能力；到了2026財年版本，相關預算規模則進一步提高至10億美元。
此次2027財年草案維持相同規模的資金配置，也顯示美國國會在台海安全議題上，持續展現跨年度的支持態度，希望透過實質軍事合作與資源挹注，協助台灣提升防衛韌性與應對區域安全挑戰的能力。
依照美國國會程序，聯邦參議院與眾議院將分別提出各自版本，後續再透過協商整合為統一版本，經兩院表決通過後，送交總統簽署生效。
我國防部：感謝美國兩黨支持
對此，國防部長顧立雄今（27）日表示，感謝美國兩黨一致性支持，願意提供安全援助，強化我們自我防衛能力。
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眾院軍委會預計於6月4日正式審議法案，相關內容也再次凸顯美方近年持續擴大對台安全支持。
《國防授權法》被視為美國年度國防政策與軍事預算的核心法案，內容涵蓋美軍建軍方向、全球軍事部署以及對外安全合作等重大事項。
回顧過去，美國於2025財年《國防授權法》中首度納入「台灣安全合作倡議」，並授權美國國防部最高可動用3億美元推動相關計畫，協助台灣維持足夠自我防衛能力；到了2026財年版本，相關預算規模則進一步提高至10億美元。
此次2027財年草案維持相同規模的資金配置，也顯示美國國會在台海安全議題上，持續展現跨年度的支持態度，希望透過實質軍事合作與資源挹注，協助台灣提升防衛韌性與應對區域安全挑戰的能力。
依照美國國會程序，聯邦參議院與眾議院將分別提出各自版本，後續再透過協商整合為統一版本，經兩院表決通過後，送交總統簽署生效。
我國防部：感謝美國兩黨支持
對此，國防部長顧立雄今（27）日表示，感謝美國兩黨一致性支持，願意提供安全援助，強化我們自我防衛能力。