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效力於底特律老虎隊的賽揚獎王牌左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），儘管目前因左肘手術復健中，但其市場熱度絲毫未減。隨著大聯盟交易截止日逼近，美媒《FanSided》指出，已有多支爭冠強權準備發動攻勢，最終有機會的球隊縮小為4支，其中包含大谷翔平所屬的洛杉磯道奇隊，一場激烈的「賽揚左投爭奪戰」已然開打。根據《USA Today》資深記者鮑勃·奈廷格爾（Bob Nightengale）報導，目前有意競逐史庫柏的球團名單已縮小至4支球隊，分別為：洛杉磯道奇隊、聖地牙哥教士隊、多倫多藍鳥隊以及紐約洋基隊。其中，道奇隊被外界普遍認為是最具備談判優勢的球隊。分析指出，除了道奇隊長期的爭冠決心與市場規模外，老虎隊棒球營運總裁史考特·哈里斯（Scott Harris）與道奇總裁安德魯·弗里德曼（Andrew Friedman）過去曾有多次成功的交易合作經驗，這層關係極可能成為雙方開啟談判的契機。史庫柏曾連續兩年蟬聯賽揚獎，是當今大聯盟最具統治力的先發左投之一。本季他在傷退前出賽7場，繳出3勝2敗、防禦率2.70的不俗成績，隨後因左肘出現游離體而接受清除手術並進入傷兵名單（IL）。《FanSided》指出，雖然目前仍在復健期，但只要他在回歸後能展現過往水準，勢必成為交易市場上的「頭號獵物」。對於道奇而言，無論是透過季中交易搶人，或是等到今年休賽季爭取其成為自由球員（FA），道奇始終是史庫柏爭奪戰中的本命候選球團，外界甚至戲稱這將是「富者越富」的典型操作。對於道奇隊而言，引進史庫柏不僅能深度強化輪值，更展現了延續王朝的強大企圖。然而，其他競爭者如洋基、藍鳥與教士同樣具備深厚的農場資源與補強動機。隨著各隊在交易市場上的佈局浮上檯面，這名賽揚左投的動向，無疑將成為決定本季爭冠版圖的關鍵拼圖。