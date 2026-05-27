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2至4人送整片披薩 吃不完免費帶回家

▲茹曦酒店Sunny Buffet內用每桌2至4人提供9吋手工披薩，吃不完免費打包外帶。（圖／雲朗觀光提供）

「美墨狂歡節」登場！煙燻重口味控必吃

▲茹曦酒店Sunny Buffet自6月1日至8月31日，推出「美墨狂歡節」主題餐檯。（圖／業者提供）

街頭小吃到甜點都有！打造完整美墨風味

當月壽星限定優惠！2人同行1人半價

🟡Sunny Buffet「美墨狂歡節」限定菜色一覽

▲「雞肉口袋餅」，碳烤雞胸結合莎莎醬與酪梨醬。（圖／業者提供）

▲「青辣椒燉豬肉」。（圖／業者提供）

▲「燉豆牛肉醬」。（圖／業者提供）

▲「魔鬼蝦」。（圖／業者提供）

▲「玉米酸奶沙拉」。（圖／業者提供）

▲「紅絲絨蛋糕」。（圖／業者提供）

▲「墨式布丁」。（圖／業者提供）

悅華大酒店推「客家風華宴」！每桌8000元

▲桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店推出客家風華宴，每桌8000元起。（圖／業者提供）

打破自助餐吃到飽只能內用的傳統規矩，茹曦酒店Sunny Buffet今（27）日宣布震撼消息，自2026年6月1日起，Sunny Buffet除了全新夏季主題「美墨狂歡節」登場，茹曦酒店Sunny Buffet表示，自6月1日起，只要在店內消費用餐，每桌2至4人由服務人員送上一整片9吋手工披薩，5至8人則送2片，以此類推。消費者可在現場品嚐熱騰騰的現烤披薩，若是內用吃不完，也可免費打包外帶，打破星級自助餐無法外帶的消費慣例。每日披薩口味由主廚從夏威夷、番茄乳酪、義式洋蔥、美式臘腸、經典起司、中式烤鴨等6款特色口味中隨機精選，現點、現擀、現烤。Sunny Buffet自6月1日至8月31日推出「美墨狂歡節」，主題餐檯亮點搶先看，主廚特別推薦「青辣椒燉豬肉」，是一道極具代表性的墨西哥傳統燉菜，將豬肩肉、青辣椒、番茄、洋蔥、蒜頭、孜然、奧勒岡葉及各式煙燻辣椒慢燉至軟爛，每口都充滿濃郁的墨西哥香料靈魂。「墨西哥烤雞」將去骨雞腿肉以胡椒粉及煙燻紅椒粉醃漬6小時後，送入250度烤箱烘烤15分鐘，鎖住肉汁且外皮焦香，是傳統墨式家常餐桌上的主角。針對喜愛重口味的饕客，「魔鬼蝦」是墨西哥的一道經典海鮮料理，鹹鮮、酸辣與蝦肉的清甜融為一體。著名的美墨邊境料理「燉豆牛肉醬」，溫熱辛辣的風味也令人食指大動。清爽的「玉米酸奶沙拉」以傳統墨西哥街頭玉米為靈感；「雞肉口袋餅」展現道地的街頭風味。餐後甜點「紅絲絨蛋糕」特別加入了墨西哥檸檬派的概念，覆蓋一層酸爽的香檸慕斯，為濃郁甜點注入果香。「墨式布丁」將傳統布丁升級，拌入咖啡粉並澆淋焦糖醬，可嘗到苦甜交織的層次風味。位於捷運小巨蛋站旁的茹曦酒店Sunny Buffet，假日下午茶每人1080元+10%，平日午晚餐1180元+10%起。當月壽星享2人同行1人半價、4人同行1人免費，位於龍潭與大溪交界的桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店，推出全新「客家風華宴」，菜色包含客式四喜拼、阿嬤豬腳醋、梅干龍虎斑、西瓜綿排湯、古法鹽焗雞、客家蒸大蝦等經典料理，餐後則以象徵步步高升的九層粿收尾，完整展現客家飲食文化層次。活動即日起至2026年12月30日，10人份合菜每桌8000元+10%。活動期間預訂1桌即贈主廚手作「客家鹹湯圓」1鍋，預訂滿3桌以上可升等獨立包廂。