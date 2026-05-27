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▲全台遺產稅收創歷史新高！台北市貢獻逾 5 成居冠，彰化縣則以 7.6 億元意外擠下台南，展現隱藏富豪驚人財力。（圖／台灣房屋提供）

高齡社會趨勢： 繼承案件量隨人口結構增加，稅基自然擴大。 通膨資產增值： 長年通膨大幅推升不動產價值，即便免稅額調升，稅收規模仍居高不下。 股市紅利效應： 2025 年起台股一路狂飆，國人持有的股權、基金價值明顯提升，成為推升遺產稅的關鍵動能。

分年贈與現金： 利用每年每人 244 萬元的免稅額度分批贈與，讓子女自行購屋。未來子女轉售房屋時，能以「實際買價」計算成本，比起繼承取得（以較低的公告現值計算成本）更能避開高額房地合一稅。 及早稅務規劃： 親友過世前兩年內的贈與仍可能計入遺產，建議提早諮詢專業人士，利用信託或分年布局守護家產。

台灣邁入高齡化社會，加上資產價值隨通膨與股市飆升，全台「富二代」繼承潮正寫下史上新紀錄。根據財政部最新統計，2026 年前四個月遺產稅收高達 174.2 億元，年增幅達 53.1%，刷新同期最高紀錄。值得關注的是，除了台北市穩定貢獻過半稅收，六都之外有一縣市「隱藏富豪」實力驚人，遺產稅收竟一舉超越台南市。深入檢視各縣市稅收表現，台北市以 90 億元遺產稅收獨佔全國 51.7%，顯示全台高資產族群仍高度集中於首都。然而，在六都排行之外，「彰化縣」的創稅能力最令市場驚艷。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，。這主要歸功於彰化作為全台傳產與機械零組件重鎮，在地隱藏富豪財力極其雄厚，其資產價值在繼承時顯現出驚人的「創稅力」。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，遺產稅收長期保持上升趨勢，主要有三股力量推動：面對遺產稅收創高，專家提醒，資產傳承並非只有「繼承」一條路。財政部預估 2027 年免稅額可望隨物價調整，但張旭嵐強調，若想將房產傳給下一代，應避開直接贈與。建議節稅兩大心法：