快撐過5月報稅季，漢堡王表示，「買一送一」最新速食優惠券稅後省一波，狂省2568元吃到6月底幫補血，薯條、雞塊等點心飲料超狂12大買一送一，1+1自由配49元起，雙堡99元、4件組套餐109元，菜單價格一次整理。摩斯漢堡「MOS超值省」優惠券最後倒數。
漢堡王：12大買一送一！雙堡99元、4件套餐109元
漢堡王幫大家補血繳稅完的荷包！即日起至6月30日，推出「稅後省一波」全新優惠券，現省2568元菜單一次整理。
◾️買一送一！薯條、4塊雞塊、洋蔥圈、辣薯球、3入黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都「買一送一」。
◾️1+1自由配49元起！人氣點心＋小杯飲料或咖啡只要49元，推薦「BBQ培根牛肉堡＋小薯條」69元、「小華堡＋小玉米濃湯」89元。
◾️雙堡99元起！「華鱈魚堡＋雙起士牛肉堡」、「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「洋蔥圈烤牛堡＋脆洋蔥牛肉堡」都特價99元。
◾️4件套餐109元起！「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價109元。
漢堡王最新「稅後省一波」優惠券，還有雙人餐特價，平均每人最低只要95元；並推出人氣商品安格斯堡雙人餐，一人才花150元吃更好。
提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
摩斯漢堡：10元多一件、套餐省60元！MOS超值省優惠券倒數
摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券最後倒數，5月31日前快把握時間吃17張優惠券激省攻略：
◾️加10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。
◾️套餐現省60元起！「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。
◾️2杯飲料99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。
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漢堡王最新「稅後省一波」優惠券，還有雙人餐特價，平均每人最低只要95元；並推出人氣商品安格斯堡雙人餐，一人才花150元吃更好。
提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
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◾️2杯飲料99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。