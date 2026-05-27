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漢堡王：12大買一送一！雙堡99元、4件套餐109元

買一送一！

1+1自由配49元起！

雙堡99元起！

4件套餐109元起！

▲漢堡王「稅後省一波」優惠券！狂吃買一送一、雙堡99元、4件套餐109元。（圖／漢堡王提供）

摩斯漢堡：10元多一件、套餐省60元！MOS超值省優惠券倒數

加10元多一件！

套餐現省60元起！

2杯飲料99元！

▲摩斯漢堡5月激省攻略「MOS超值省」17張優惠券倒數，出示圖片吃優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

快撐過5月報稅季，漢堡王表示，「買一送一」最新速食優惠券稅後省一波，狂省2568元吃到6月底幫補血，薯條、雞塊等點心飲料超狂12大買一送一，1+1自由配49元起，雙堡99元、4件組套餐109元，菜單價格一次整理。摩斯漢堡「MOS超值省」優惠券最後倒數。漢堡王幫大家補血繳稅完的荷包！即日起至6月30日，推出「稅後省一波」全新優惠券，現省2568元菜單一次整理。◾️◾️，推薦「BBQ培根牛肉堡＋小薯條」69元、「小華堡＋小玉米濃湯」89元。◾️◾️漢堡王最新「稅後省一波」優惠券，還有雙人餐特價，平均每人最低只要95元；並推出人氣商品安格斯堡雙人餐，一人才花150元吃更好。提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券最後倒數，5月31日前快把握時間吃17張優惠券激省攻略：◾️◾️（原價229元）。◾️紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。