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芝加哥白襪隊日籍強打村上宗隆持續用全壘打寫歷史，在今（27） 日主場迎戰雙城隊的比賽中，他在第八局下半落後時轟出兩分砲，不僅幫助球隊追平比分，更以本季第 19 轟追平大聯盟高懸多年的神獸級新人紀錄。村上宗隆此役擔任先發第二棒一壘手，前三次打席雖然遭到壓制，但在關鍵時刻展現球星價值。第八局下半白襪隊以 0：2 落後、一壘有人時，村上宗隆在第四打席鎖定雙城隊先發投手萊恩（Joe Ryan）的失投球，一棒掃出右外野牆外，這發連續兩場比賽開轟的追平比分兩分砲，瞬間點燃主場球迷氣氛。這一轟讓村上宗隆在 6 月份到來之前就累積了 19 發全壘打，成功追平 1987 年馬克·麥奎爾（Mark McGwire）與 2019 年皮特·阿隆索（Pete Alonso）共同保持的大聯盟新人在 6 月前的最多全壘打紀錄，名字正式載入大聯盟史冊。村上宗隆近期手感燙到發火，前一場擊出的第 18 號全壘打就展現極致的怪力，擊球速度高達105.7英哩（約 170.1 公里）、飛行距離達375英呎，且擊球角度是驚人的41度。連續兩天的瘋狂表現，也讓全美球評與球迷見識到這位日本重砲的扎實咬球能力。在前一天追平 2006 年城島健司的日本選手大聯盟首年 18 轟紀錄後，村上宗隆今天僅用一天時間就打破僵局，以19轟正式獨居日本球員大聯盟新人球季全壘打產量的歷代單獨第二位，開始全速追趕大谷翔平所保持的日本新人最多轟紀錄。