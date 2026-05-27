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▲黃仁勳說自己人生第一輛車是紅色的TOYOTA Supra。（圖／翻攝自TOYOTA官網）

▲黃仁勳（右1）和老婆洛麗（右2）曾一起遭遇恐怖車禍。（圖／資料照）

輝達執行長黃仁勳近日來台的座駕從賓士S-Class升級成要價千萬的邁巴赫GLS600，引起關注。黃仁勳過去也曾分享自己人生的第一輛車，是俗稱「牛魔王」的紅色TOYOTA Supra。黃仁勳當年買下這台車後就向妻子洛麗（Lori Mills Huang）求婚，怎料當晚把車開回家的路上就因為路面結冰發生車禍。黃仁勳回憶當下情況，他說自己滿身是血、差點死掉，車子也被撞爛。黃仁勳2023年接受Podcast節目《Acquired》採訪時，分享令自己印象深刻的車禍回憶，他說某年聖誕節，他在公司舉辦的派對上，和洛麗求婚成功；當晚兩人心情愉悅地開著新車牛魔王要回到俄勒岡州，怎料因路面結冰導致他車子打滑，發生嚴重車禍。黃仁勳說他當下全身都是血，「我差點以為自己要死掉了」，但好在坐在副駕駛上的洛麗只有輕微擦傷。而黃仁勳看到洛麗沒事後，就立刻衝去查看愛車，怎料車子已經被撞成廢鐵；黃仁勳說自己當時很錯愕，「因為那是我人生第一台車」，因此紅色牛魔王也成了他心中印象最深刻的車款。而Supra是TOYOTA旗下的經典雙門跑車，若搭載3.0L直列六缸渦輪引擎，台灣售價為266－269萬元，也不便宜，但對比黃仁勳如今的1820億美元（約新台幣約5.73兆元）身價來看，根本只是小小零頭。黃仁勳當時受訪也透露，自己現在已經不被允許獨自開車外出了，出門都由保鑣、司機接送，所以很難再享受開跑車的樂趣。目前他在台灣的座駕則是邁巴赫GLS600， 定價為台幣1146萬元起，同樣不便宜，但以總裁們的座駕來說，邁巴赫已經算相對親民了。