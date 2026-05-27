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馬英九基金會風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今（27）日親上火線，接受中廣前董事長趙少康專訪，還原2024總統大選不讓馬英九上台始末。指當初遭前幕僚蕭旭岑對外批評「背骨」，但其實是侯團隊集體決策，更爆事後想找馬英九解釋，但遭蕭王阻擋，甚至後來透過馬妻子周美青才聯絡上，馬英九在電話中說「我們自己約」，後來碰面時，更緊握他的手說「溥聰我相信你」。金溥聰今還原2024年選前之夜，臨時不讓馬英九上台始末。稱那天雖然是他主持會議，但時任總統候選人侯友宜第一時間說，南部樁腳都說馬英九…隨後趙少康補充「相信習近平（的談話），害我，否則我現在就是副總統，老共發火箭，民進黨說飛彈，民調掉6%，馬英九又掉3%」。金溥聰隨後說，馬英九覺得不需要軍購站，跟侯友宜政見正面衝突，他是侯的競選辦公室執行長，但不是正副主委，他上面還有時任黨主席朱立倫等人。金溥聰更說，他不是第一天從事政治，會議中他說自己是馬英九舊屬，聽聽大家意見，結果從副執行長開始，每個人都不贊成，怕馬英九上台多解釋不好，他聽完後就說大家意見既然如此，他也尊重，就事論事，所以侯友宜也知道他不會打電話通知馬英九，所以請副執行長跟馬辦交涉，結果蕭旭岑在節目中說是他個人決定，還在舊的同仁之間罵他背骨，他聽到要解釋，結果約馬英九約不到，電話被封鎖，打到辦公室約，蕭王都說行程在排，怎麼約都約不到，打公用電話，隨扈說再回覆也沒回。金溥聰說，他後來透過別人找到周美青，跟她說見不到馬英九，後來周美青跟馬講，馬就打電話，「我跟他說約不到你，馬就說那我們自己約」，在這之前，他就透過周美青講，當時馬英九說「好，馬上叫他們安排」結果沒有排，所以周美青在講一次，馬就說「我們自己約，我就去了」。金溥聰說，當時蕭旭岑、王光慈也在會客室，桌上就擺著選前之夜沒上台的新聞，馬英九跟他坐在一起，他就說第一個要跟馬說明，馬也點頭理解，結果蕭王就站起來說「我們有約金秘書長，他說選務太忙沒來」，金溥聰隨後看著馬英九說，「你認識我這麼多年，你知道我不講假話，絕無此事」，他覺得馬英九也很無奈，「馬英九只抓著我的手說，『溥聰我相信你』」。金溥聰更說，他進去跟馬英九講不到10分鐘就敲門說下面還有行程該走了，但馬沒有站起來，於是兩人就繼續講了約30分鐘，最後還是他跟馬英九說如果後面還有行程就去忙，隨後兩人才站起來，但出去時「握著我的手說，『我相信你，我們再聯絡』」，不過後續就一直打不通。