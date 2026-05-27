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股后穎崴（6515）昨（26）日法說會報喜，反映在今（27）日股價表現，跳空以漲停價9795元開出，並且一路緊鎖漲停，不僅收復月線，也重返9000元之上。穎崴受惠AI半導體需求升溫，訂單能見度明顯拉長。董事長王嘉煌26日表示，AI帶動的半導體景氣比原先預期更強，客戶需求持續增加，目前訂單已排到5至6個月後，公司正加速擴產，力拚今年營收再創新高。王嘉煌指出，過去很少遇到客戶直接提出半年後訂單需求的情況，顯示AI、HPC及ASIC等應用對高階測試介面的需求仍在升溫。他表示，台灣擁有全球最完整的高階半導體供應鏈，從材料、晶圓製造到封測環節都具備關鍵地位，穎崴也正受惠於這波產業升級趨勢。穎崴第一季稅後淨利6.99億元，年增14.03%，每股純益19.54元。今年前4月合併營收39.7億元，年增34.35%，在AI需求推動下，營收與獲利均寫下同期新高。王嘉煌表示，公司對下半年營運展望樂觀，為因應訂單成長，穎崴持續擴充產能。高雄楠梓廠區正增加設備與產線，仁武租賃新廠已於4月量產，仁武自建新廠也預計5月29日舉行動土典禮，新產能預計2027年底前逐步開出，支撐中長期成長。除擴廠外，穎崴也強化自製探針能力。原先預估今年底月產能達800萬支針，目前可望提前達標，年底有機會提升至900萬支針，明年下半年目標進一步拉高至1400萬支針。消息帶動穎崴今日股價表現，日跳空以漲停板價9795元開出，成功站回9000元關卡，並且收復月線。