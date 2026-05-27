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砸500萬替郭台銘衝連署 檢方揭「老鼠會」層層拉票

僅收到4份連署書 法院從輕改判

更一審刑期調整 500萬、連署書全數沒收

屏東縣議長周典論涉入2023年總統大選「郭台銘連署賄選案」，案件歷經一、二審與最高法院撤銷發回後，高等法院高雄分院今（27）日上午更一審宣判，依違反《總統副總統選舉罷免法》交付賄賂罪，判處有期徒刑3年4月，併科罰金150萬元、褫奪公權5年。消息一出，再度震撼地方政壇。根據屏東地檢署調查，2023年總統大選期間，周典論為協助無黨籍參選人郭台銘與副手賴佩霞跨越連署門檻，涉嫌透過潮州鎮長周品全展開「買連署」行動。檢方指出，周典論於2023年9月分兩次交付共500萬元現金，一筆150萬元、一筆350萬元。檢調進一步查出，周典論要求以「老鼠會」方式層層動員拉人連署，每份連署書更祭出500元代價，企圖快速衝高連署數量。接著，周品全將其中450萬元，轉交給鎮公所約聘人員陳亮源等人執行，形成地方組織動員網絡，引發外界譁然。案件進入法院審理後，一審屏東地方法院認定周典論違反《總統副總統選舉罷免法》，判處周典論4年徒刑、併科500萬元罰金，並褫奪公權6年。不過，二審高雄高分院審理時認為，整起行動最終實際完成的連署書僅4份，犯罪結果有限，因此改判3年2月，罰金150萬元，褫奪公權5年，刑度明顯下修。然而，周典論仍不服判決提起上訴，最高法院認為原審部分事證與法律適用仍有疑點待釐清，因此撤銷原判決，發回高雄高分院更審。高雄高分院更一審今日上午作出最新判決，認定周典論共同犯《總統副總統選舉罷免法》第87條第1項第2款之交付賄賂罪，判處有期徒刑3年4月，併科罰金150萬元，並褫奪公權5年。此外，法院也裁定，扣案的新台幣490萬1000元、手機以及空白連署書全數沒收；另有未扣案的9萬9000元，若無法沒收或執行沒收時，將依法追徵其價額。由於周典論長年深耕屏東地方政壇，具有相當影響力，如今因郭台銘連署案遭重判，不僅讓外界再度聚焦2024總統大選連署爭議，也讓地方政治生態受到衝擊。