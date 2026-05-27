知名導演鄧安寧的女兒鄧雨忱追隨爸爸的腳步進入演藝圈，最新作品《晴空下的13度》和潘君侖合作，染著一頭金髮的她，更顯得肌膚白皙，許多粉絲都在她的社群平台留言，直誇她像動漫女主角，而此次鄧雨忱也將和潘君侖有許多感情糾葛、親密畫面，令人期待。

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鄧雨忱、潘君侖譜戀曲　親密行為變恐怖片

鄧安寧的女兒鄧雨忱跟隨父親腳步進入演藝圈，在舞台劇、戲劇上都有亮眼表現，曾演出《牛車來去》、《我的婆婆怎麼那麼可愛2》等作品，而她長相清秀，近來又染著一頭金髮更顯得皮膚白皙，許多粉絲都誇她非常適合這個顏色，「根本動漫女主」、「髮色太好看了」、「好像中島美嘉」。

此次鄧雨忱在原住民族電視台最新族語新創戲劇《晴空下的13度》中飾演都市行銷女孩張曉晴，透過直播電商推廣部落農產，和返鄉青年潘君侖譜出戀曲，還沒正式開拍就要先拍親密互動的定裝照，讓潘君侖害羞直呼：「都還沒開拍，就要這樣抱來抱去嗎？」

沒想到拍攝過程中，潘君侖竟一度擺出「勒頸」姿勢，讓製作人當場笑虧：「到底是在拍偶像劇還是恐怖片？」首度挑戰族語戲劇的鄧雨忱則笑說，原本相當緊張，沒想到竟被族語老師誤認為泰雅族人，讓她瞬間放鬆不少。

▲原視《晴空下的13度》正式開鏡，潘君侖、鄧雨忱、林慶台、辛甘、榮忠豪、傅顯皓、阿布田、張英琪及劉安晴等演員齊聚現場。（圖／原文會提供）
▲原視《晴空下的13度》正式開鏡，潘君侖、鄧雨忱、林慶台、辛甘、榮忠豪、傅顯皓、阿布田、張英琪及劉安晴等演員齊聚現場。（圖／原文會提供）
《晴空下的13度》故事大綱

《晴空下的13度》故事以泰雅族青年林安達Yukan（潘君侖 飾）為主軸，描述他在都市跌跌撞撞、迷失方向後選擇返鄉，卻意外發現阿公遭詐騙而背負龐大債務，讓他不得不放下原本開設民宿的夢想，回到部落接手家族水蜜桃園。

過程中，他與都市行銷女孩張曉晴（鄧雨忱 飾）攜手透過直播與「故事型電商」推廣部落農產，試圖替部落創造新出路，卻也因此與堅守泰雅祖訓（gaga）的長輩產生價值衝突，在親情、愛情與文化之間展開一段笑淚交織的成長旅程。劇情更融入青年返鄉、詐騙、部落經濟與文化傳承等寫實議題，呈現當代原鄉最真實的生活樣貌。預計將於2027年正式播出。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...