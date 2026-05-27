知名導演鄧安寧的女兒鄧雨忱追隨爸爸的腳步進入演藝圈，最新作品《晴空下的13
度》和潘君侖合作，染著一頭金髮的她，更顯得肌膚白皙，許多粉絲都在她的社群平台留言，直誇她像動漫女主角，而此次鄧雨忱也將和潘君侖有許多感情糾葛、親密畫面，令人期待。
鄧雨忱、潘君侖譜戀曲 親密行為變恐怖片
鄧安寧的女兒鄧雨忱跟隨父親腳步進入演藝圈，在舞台劇、戲劇上都有亮眼表現，曾演出《牛車來去》、《我的婆婆怎麼那麼可愛2》等作品，而她長相清秀，近來又染著一頭金髮更顯得皮膚白皙，許多粉絲都誇她非常適合這個顏色，「根本動漫女主」、「髮色太好看了」、「好像中島美嘉」。
此次鄧雨忱在原住民族電視台最新族語新創戲劇《晴空下的13
度》中飾演都市行銷女孩張曉晴，透過直播電商推廣部落農產，和返鄉青年潘君侖譜出戀曲，還沒正式開拍就要先拍親密互動的定裝照，讓潘君侖害羞直呼： 「都還沒開拍，就要這樣抱來抱去嗎？」
沒想到拍攝過程中，潘君侖竟一度擺出「勒頸」姿勢，讓製作人當場笑虧：「
到底是在拍偶像劇還是恐怖片？」首度挑戰族語戲劇的鄧雨忱則笑說，原本相當緊張， 沒想到竟被族語老師誤認為泰雅族人，讓她瞬間放鬆不少。
《晴空下的13度》故事大綱
《晴空下的13度》故事以泰雅族青年林安達Yukan（潘君侖 飾）為主軸，描述他在都市跌跌撞撞、迷失方向後選擇返鄉，
卻意外發現阿公遭詐騙而背負龐大債務， 讓他不得不放下原本開設民宿的夢想，回到部落接手家族水蜜桃園。 過程中，他與都市行銷女孩張曉晴（鄧雨忱 飾）攜手透過直播與「 故事型電商」推廣部落農產，試圖替部落創造新出路， 卻也因此與堅守泰雅祖訓（gaga）的長輩產生價值衝突， 在親情、愛情與文化之間展開一段笑淚交織的成長旅程。 劇情更融入青年返鄉、詐騙、部落經濟與文化傳承等寫實議題， 呈現當代原鄉最真實的生活樣貌。預計將於2027年正式播出。
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鄧安寧的女兒鄧雨忱跟隨父親腳步進入演藝圈，在舞台劇、戲劇上都有亮眼表現，曾演出《牛車來去》、《我的婆婆怎麼那麼可愛2》等作品，而她長相清秀，近來又染著一頭金髮更顯得皮膚白皙，許多粉絲都誇她非常適合這個顏色，「根本動漫女主」、「髮色太好看了」、「好像中島美嘉」。
此次鄧雨忱在原住民族電視台最新族語新創戲劇《晴空下的13
沒想到拍攝過程中，潘君侖竟一度擺出「勒頸」姿勢，讓製作人當場笑虧：「
《晴空下的13度》故事以泰雅族青年林安達Yukan（潘君侖 飾）為主軸，描述他在都市跌跌撞撞、迷失方向後選擇返鄉，