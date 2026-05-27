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刪除業務費200萬 科目由軍方自行調整

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立法院財政、外交及國防委員會今（27）日聯席邀請國防部等機關，繼續審查「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案，會議僅花40分鐘就完成審查，僅刪除業務費200萬元，將送院會審查。對此，國防部長顧立雄表示，小刪200萬還可以處理，國防部持續跟朝野立委協商，儘量讓朝野立委都有共識，支持國防與預算。國民黨立委賴士葆關切第一批次軍購預算7800億元，有發價書3000億，除以8年，一年250億，為何今年度變88億元，國防部戰略規劃司司長黃文啟解釋說，歷年來軍購案首年度都比較低，因為是簽約、備料、產線準備，以F-16V Block70戰機為例，2400億額度預算，第一年只編列45億，通常會到第2、3年生產會逐次陡升。黃文啟表示，金額數字約在85億至88億之間，目前還有3個項目沒跟美方拿到簽約後數據，只有海馬士多管火箭提出需款，首期支付款項呈報行政院支付15億元。顧立雄表示，115年度預估M109A7自走砲裝備款39億多、海馬士多管火箭25億多、反甲型無人機飛彈17億多、拖式飛彈2批，一批2622多萬、一批6727多萬，標槍飛彈是1億6000多萬，預估總金額大概是88.5億元。賴士葆問軍方可以餐多少錢？陸軍參謀長陳建義表示希望凍結500萬，但賴士葆不接受。賴士葆提案業務費刪300萬，召委吳秉叡建議刪200萬，科目由軍方自行調整。最後朝野達成提案第1至5案減列200萬業務費，科目國防部自行調整、專案報告改書面報告。針對委員會僅40分鐘完成審查，顧立雄受訪表示，國防部持續跟朝野立委協商，儘量讓朝野立委都有共識，支持國防與預算，被刪200萬科目還可以調整、還可以處理。