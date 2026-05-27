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依托咪酯半衰期極短 專家：只要拖延時間結果就可能轉陰性

近日毒駕案件再度引起社會關注，行政院長卓榮泰表態要全面檢討。不過，有專家認為，目前新興毒品檢驗制度，已逐漸跟不上新興毒品快速變化的速度。衛福部長石崇良表示，標準是根據當時的檢測能力所訂定，確實需要與時俱進、適時檢討修訂，也已請食藥署邀集專家討論，評估是否需重新確認。近來毒駕車禍頻繁釀憾事，卓榮泰也指示法務部展開全面檢討。台大醫院急診醫學部外傷及毒物科主任翁德怡指出，真正的核心問題之一，是目前的新興毒品檢驗制度，已逐漸跟不上新興毒品快速變化的速度。翁德怡表示，只要檢驗不出來、低於法定閾值，使用者就可能逃避法律責任。甚至許多販毒者會直接以「驗不出來」作為販售宣傳。她以「依托咪酯」為例，其半衰期極短，約僅2至3小時。實例上確實遇過使用者第一次採尿高於法定值、但6小時後已低於法定標準。翁德怡說，基本上可說是只要拖延時間，檢驗結果就可能陽轉陰。石崇良今日接受媒體聯訪時提到，過去訂定的檢驗標準是根據當時的檢驗能力所制定，可測出比較準確穩定的濃度，這部分需要與時俱進、適時檢討，也已請食藥署邀集專家、參考現行檢驗工具，評估是否需重新確認標準。