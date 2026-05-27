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▲4款中資APP高德地圖、嗶哩嗶哩（bilibili）、愛奇藝（iQIYI）及BIMOBIMO檢測結果。（圖／數位發展部提供）

▲4款中資APP高德地圖、嗶哩嗶哩（bilibili）、愛奇藝（iQIYI）及BIMOBIMO檢測結果。（圖／數位發展部提供）

隱密搜集地理位置 恐被用在追蹤特定人士行蹤

嗶哩嗶哩、愛奇藝、BIMOBIMO同樣存取敏感權限

背景程序可能蒐集信用卡、影音資料 公務機關禁用

中國APP高德地圖不只有3D街景圖，更有紅綠燈倒數功能，引發不少國人憂心。數位發展部今（27）日說明風險檢測結果，除了高德地圖外，也對另外3款中製APP嗶哩嗶哩（bilibili）、愛奇藝（iQIYI）及聊天軟體BIMOBIMO等，都會存取與核心功能無關的敏感權限，提醒民眾資料恐怕會被不當使用。數發部資安署指出，中國依照網路安全法、國家情報法規定，可要求企業把用戶資料提供給公部門，若資料外洩或流入不法市場，可能被用在被犯罪集團用在詐騙等。數發部本次APP檢測四大核心範圍，分別為即時行為監測、跨APP資訊存取、擷取系統資訊，及資料傳輸及分享等，共有15項檢測項目。針對高德地圖檢測後，數發部發現該App要求存取與核心功能無關的敏感權限，例如在關閉狀態下對外傳輸資料及讀取使用者的通訊錄等11項風險行為。若該App長期隱密蒐集使用者地理位置及其他敏感性個人資料，可能進一步導致個人活動軌跡、居住地、工作地點及日常行蹤遭分析與掌握。高德地圖所提供的紅綠燈倒數計時及3D街景圖等功能，也可能遭交叉比對利用，推測特定人士之行程、移動軌跡及活動規律，增加政府機關首長、重要公務人員等行蹤暴露與人身安全風險；若再結合長期蒐集之定位與個人資料進行分析，更可能衍生情報蒐集、敏感設施監控及資安滲透等國家安全風險。此外，針對嗶哩嗶哩、愛奇藝及BIMOBIMO等3款行動應用程式，也發現要求存取與核心功能無關的敏感權限，例如讀取使用者的行事曆或待辦事項及使用者的儲存空間（系統檔案及資料）等多項風險行為。數發部表示，上述4款App檢測結果顯示，受測App普遍存在讀取使用者的剪貼簿、影音或即時影像、麥克風權限、行事曆或待辦事項，以及將資料傳輸到中國境內伺服器等行為。即便使用者未明確授權相關權限，部分App仍可能利用背景程序或系統機制，在後臺持續蒐集個人資料，例如帳號驗證資訊、通訊內容或信用卡等金融資料，以及音或影像資料。如果相關資訊被不當取得，可能衍生信用卡資訊外洩與盜刷風險，或是被用於偽造或變造當事人影音內容，造成名譽損害或其他損失。數發部表示，依我國《資通安全管理法》規定，公務機關不得下載、安裝或使用中製App，包含公務機關所配發供業務使用之資通訊設備（如手機、電腦等），亦須遵守資安法相關規定，以確保國家資通安全。