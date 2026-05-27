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▲《猛毒》系列賣座突出，湯姆哈迪的演出也受觀眾歡迎，但他在其他片場卻是個問題人物。（圖／翻攝自IMDb）

▲湯姆哈迪（左）與莎莉賽隆（右）在《瘋狂麥斯：憤怒道》中並肩作戰，戲外兩人曾經嚴重衝突到差點打起來。（圖／翻攝自IMDb）

▲海倫米蘭（左起）、導演蓋瑞奇、皮爾斯布洛斯南、湯姆哈迪合作《黑幫領地》，湯姆不專業態度激怒海倫，湯姆雖然是男主角卻已遭劇組開除。（圖／美聯社／達志影像）

《猛毒》湯姆哈迪被主演的影集《黑幫領地》開除，最新一季將不會回歸，受到各方高度關注。他被揭露是「片場大雷包」：慣性遲到，時常改劇本、改台詞，惹怒一堆人員，連奧斯卡影后海倫米蘭這樣的大前輩都受夠他的行為。其實過去他在拍攝《瘋狂麥斯：憤怒道》時，就曾有次遲到3小時，讓另一位影后莎莉賽隆氣到大發飆，兩人差點肢體衝突。湯姆哈迪在《黑幫領地》扮演為黑社會家族解決麻煩的人物，沒想到在戲外他自己就是劇組的大麻煩。據歐美報導，他時常不準時到場，又很喜歡改劇本跟台詞，對手演員不堪其擾，執行製作傑茲巴特沃斯也跟他常有衝突。海倫米蘭某回發現他應該人在某個地方開工，竟然還顧著玩手機遊戲，氣到都不知道該怎麼說。而工作人員也爆料，湯姆在劇組就是整天趾高氣揚，十分囂張。整齣戲湯姆哈迪掛頭牌主演，通常非不得已不可能換角，可見湯姆的行徑已經讓劇組忍無可忍。湯姆哈迪過去在拍《瘋狂麥斯：憤怒道》也曾經通告發早上8點，他嚴重大遲到，3小時後才出現，要跟他對戲的莎莉賽隆忍不住用髒話罵他，他不但沒認錯、道歉，反而跟她嗆起來，質問：「妳罵我什麼？」甚至態度狂暴到讓她覺得安全被威脅，要求劇組派人在她身邊保護。由於男女主角如此不對盤，該片在坎城影展世界首映時，雖然兩人都到場，氣氛看來就是顯得詭異。後來這部片子叫好叫座，卻沒有打鐵趁熱出續集，導演喬治米勒反而是拍了莎莉賽隆角色的前傳電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》，相當不尋常，現在看來，恐怕湯姆哈迪在片場的作風，讓所有人都不太情願跟他再合作。歐美媒體更翻出湯姆哈迪過往與西亞李畢福、派屈克史都華等人合作時惹怒他們的事蹟，他還是新秀時期，就在演出《星戰啟示錄》時得罪男主角派屈克史都華，才20多歲的他，碰到年過60的大前輩派屈克，從頭到尾沒有一句問候和招呼，十分沒有禮貌，下戲了也不跟所有人打交道，都跟女友躲在自己的休息車裡面，讓人看不下去。但大導演克里斯多夫諾蘭卻可以接受他，還找他拍了3部片，算是難得能跟他再攜手的代表。