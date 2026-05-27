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國民黨文傳會主委尹乃菁今（27）日遭《鏡報》揭露，由於她長期採取高壓治理的行事風格，有黨工因不堪壓力而請長假休養，更有其他黨工透露，尹乃菁偶爾甚至會罵下屬「廢物」，最近也的確有同事請假，尹乃菁已准假。對此，尹乃菁今受訪回應也自爆，已因身體因素於5／12請辭，目前雖仍在工作中，但已是請辭待命的狀態，直到找到接任人選。針對這件爆料，尹乃菁今受訪先提到，她個人已在5／12因健康因素跟鄭主席請辭了主委的職務，那她現在等於是在請辭待命的狀態中。至於請假休養的黨工，尹乃菁表示，要怎麼樣的措辭會比較好？她必須要保護這位同仁，因為對方還有很長在職場上的時間，但這也牽涉到他的工作表現，所以她也不便多說。尹乃菁透露，她和鄭主席達成的共識是，如果在5月底之前能夠找到接替主委的人選的話，她就可以離職。那如果沒找到人的話，她就要再做一段時間。所以本來今天應該是她的最後工作日，但是因為文傳會還有很多的工作要持續地進行，所以還是要等到5月底，希望儘速找到接替人選，那她現在等於是在請辭待命的狀態中。