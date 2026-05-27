我是廣告 請繼續往下閱讀

YouTube頻道《橫豎研究所》代表金世義去年爆出錄音檔與對話紀錄，指控金秀賢曾與未成年時期的金賽綸交往，還在對方酒駕出事後追討賠償金。雖然金秀賢當時親自開記者會全面否認，但輿論持續延燒，不只形象重創、工作全面停擺，就連原本拍攝中的Disney+影集《山寨人生》也被迫中斷。如今事隔1年，韓國司法調查終於出爐，法院認定金世義提出的關鍵證據都是AI偽造，正式裁定羈押，獲得清白的金秀賢也透過公司Gold Medalist發聲，表示非常感謝這段時間願意相信、等待真相的所有人。金秀賢所屬公司Gold Medalist今天發出聲明表示，針對《橫豎研究所》金世義提出的多起爆料與指控，經過調查後，已確認相關疑點與所謂「證據」全都是假的。公司強調，金世義當時在記者會公開的金賽綸Kakao Talk對話內容，其實是與金秀賢無關的他人對話，遭到竄改偽造；就連金賽綸的語音檔，也確認是利用生成AI技術製作出的假音檔。因此，法院認定金世義涉嫌違反《資訊通信網法》散布假消息毀損名譽、《跟蹤犯罪處罰法》、《性暴力犯罪處罰特例法》，以及恐嚇等多項罪嫌，加上案情重大，最終核發拘票。首爾中央地方法院也說明，之所以裁定羈押，是因為「有滅證與逃亡風險」。Gold Medalist也提到，金秀賢去年3月底召開記者會時，曾親口表示：「我不會要求大家相信我，但我一定會證明。」公司表示，過去這1年來，金秀賢就是為了兌現這句話，一直撐著走到現在，如今終於透過法律程序與完整調查證明真相，「非常感謝這段時間相信並等待金秀賢先生的所有人」。金世義去年3月開始透過《橫豎研究所》不斷爆料，金秀賢從金賽綸15歲開始就與她交往長達6年，甚至指控金秀賢追討債務，是導致金賽綸走上絕路的原因之一。金賽綸遺屬也曾要求金秀賢公開道歉，雙方從去年3月開始一路展開激烈攻防。不過，金秀賢始終否認未成年交往，強調兩人是在金賽綸成年後，約2019年夏天至2020年秋天短暫交往。即使之後風波越滾越大，金秀賢仍多次出面否認，直到如今法院正式認定相關錄音、對話與語音證據涉及AI偽造，整起事件也終於出現重大逆轉。