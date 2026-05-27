天氣熱爆，體感溫度屢飆破 40 度！不少民眾為了守護荷包，想方設法在不開冷氣的情況下讓室內降溫。「如何讓室內快速降溫」成為社群熱搜關鍵字。《NOWNEWS》特別整合台電權威建議、日本媒體實測以及專家秘訣，整理出「5 招省錢消暑法」，教你如何透過簡單動作，打造涼爽居家空間。

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🟡 招式 1：台電認證！出門前「拉窗簾」室內秒降 5 度
台電指出，室內悶熱很大一部分來自窗戶引進的「輻射熱」。根據台電電力粉絲團建議，只要做好窗戶隔熱，就能讓室內溫度下降 3 至 5 度。

  • 關鍵動作： 白天出門前，若家中無人，務必將「窗簾拉上」。
  • 進階做法： 若能將窗簾或竹簾掛在「窗戶外側」，阻擋陽光直射玻璃的效果更好。
▲出門前記得拉上窗簾！台電認證「阻絕輻射熱」是室內降溫關鍵，光是這個小動作就能讓室溫下降 3 至 5 度。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲出門前記得拉上窗簾！台電認證「阻絕輻射熱」是室內降溫關鍵，光是這個小動作就能讓室溫下降 3 至 5 度。（示意圖／記者張嘉哲攝）
🟡 招式 2：日本實驗黑科技！「結冰水」30 分鐘降 4 度
日本生活網站《Hint-Pot》曾進行一項轟動網路的實驗。在密閉的小空間內放置兩瓶「大寶特瓶結冰水」，並在下方接水盆。

  • 實驗結果： 短短 30 分鐘內，空間溫度竟然從 28 度降至 24 度，冷了 4 度。
  • 做法： 冰水與室內熱氣產生「結露現象」會吸收熱能。將結冰水放置在電風扇前方，利用風力帶出冰涼感，效果類似不插電的水冷扇。
▲沒冷氣也能冷！日媒實測「結冰水降溫法」，放置兩瓶大冰水短短 30 分鐘就能降 4 度，搭配電風扇使用效果更驚人。（示意圖／翻攝自X @ hirokoujiKanpo）
▲沒冷氣也能冷！日媒實測「結冰水降溫法」，放置兩瓶大冰水短短 30 分鐘就能降 4 度，搭配電風扇使用效果更驚人。（示意圖／翻攝自X @ hirokoujiKanpo） 
🟡 招式 3：物理對流法！電風扇「朝窗外吹」才涼
北科大副教授李魁鵬過去曾指出，電風扇擺放位置是消暑成敗關鍵。

  • 當室外較涼（如早晚）： 應將電風扇放在窗戶旁並「朝窗外吹」。利用「白努力原理」將室內熱氣排出，同時引導窗外涼風進入室內達成對流。
  • 當室外較熱： 電風扇應遠離窗戶，改用循環扇對著天花板吹，打散悶熱氣流。
▲電風扇擺對冷更快！專家建議當室外較涼時，將風扇「朝窗外吹」能產生強大對流，有效帶走室內悶熱空氣，體感溫度直接降 3 度。（示意圖／取自unsplash）
▲電風扇擺對冷更快！專家建議當室外較涼時，將風扇「朝窗外吹」能產生強大對流，有效帶走室內悶熱空氣，體感溫度直接降 3 度。（示意圖／取自unsplash）
🟡 招式 4：幾秒鐘降溫法！「拔掉插頭」減少熱源
21世紀不動產企劃研究室指出，許多電器發出的熱量是使房子變熱的關鍵。

  • 核心動作： 拔掉沒在用的電器插頭（如電視、微波爐、電腦）。電器在待機狀態也會持續散熱，拔掉插頭不僅減少室內熱源，還能省下約 20% 電費，一舉兩得。
  • 招式 5：濕拖地與涼感佈置！體感溫度再下降
  • 濕拖地板： 回家後利用濕拖把拖地，透過水分蒸發帶走地面熱能，體感會顯著變涼。
  • 材質更換： 將厚重布藝沙發墊換成金屬、藤製、木質或玻璃家具。此外，擺放綠色植栽能利用蒸散作用調節溼度，視覺與觸覺同步降溫。
💡 專家總結：
居家降溫應掌握「先防熱（拉窗簾）、再散熱（結冰水、濕拖地）、後對流（電扇位置）」的順序。掌握這套「5 招省錢組合拳」，不開冷氣也能享受清爽夏日。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...