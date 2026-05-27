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▲高市警局交通警察大隊排學童輪流登上駕駛座體驗司機第一視角，實地體驗周遭視野死角範圍，並進行防禦駕駛模擬演練。（圖／高雄市交通警察大隊提供）

為深化學童「遠離大型車視野死角及內輪差」防禦觀念，高市警局交通警察大隊26日結合民間大型車業者，共同規劃「大型車入校園交通安全宣導」活動。這次活動特別引進三輛預拌混凝土車進駐龍華國小，安排學童親身登上大型車駕駛座，以司機之「第一視角」實地觀測車體周遭之視野死角範圍，並進行防禦駕駛模擬演練。高市警交大昨天結合民間企業將實體大型車輛移至校園操場，由員警及專業駕駛員引導該校5個班級、共約150名師生親身輪流登上大型車駕駛座，以司機之「第一視角」實地觀測車體周遭之視野死角範圍，並進行防禦駕駛模擬演練。參與學童在親身體驗後紛紛驚呼：「從後視鏡真的完全看不到旁邊的人！」深刻體會到遠離大型車輛的重要性。高市警局交通警察大隊副大隊長蘇金良表示，大型車輛因車體龐大，行駛時具有高度的視野死角與內輪差危險性，非局外人所能輕易察覺。這次活動特別感謝民間大型車業者的大力支持與公私協力，在確保校園安全的前提下，提供實車供學童操作體驗。高市警交大強調，交通安全教育應從小扎根，提升學童於道路環境中之自我保護能力。未來亦將持續推動多元化交安宣導作為，擴大與民間企業、各級學校之合作範疇，落實「人本交通」理念，共同建構安全、友善的都市交通防護網。