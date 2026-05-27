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效力於底特律老虎隊的台灣強打李灝宇，今（27）日在主場迎戰洛杉磯天使隊的比賽中替補上陣。他在比賽中段球隊遭遇滿壘的關鍵時刻登場代打，隨後留在場上接替二壘守備。可惜此役李灝宇兩次打擊均未能敲出安打，賽後打擊率也微幅修正至 0.206，而老虎隊在比賽後段因牛棚崩盤，最終以6：10遭到天使隊逆轉。老虎隊今日並未將李灝宇排入先發打線，直到五局下半球隊進攻攻佔滿壘、遭遇天使隊左投法里斯（Mitch Farris）時，教練團隨即派出李灝宇上場代打，期盼發揮「台灣怪力男」的得點圈長打攻勢。面對左投的來球，李灝宇精準鎖定並順利咬中球心，擊出了右外野方向的深遠飛球，可惜最終仍遭到防守球員接殺，未能為球隊帶進打點。根據大聯盟官方進階數據（Statcast）紀錄，李灝宇該打席的擊球初速高達 93.7 英哩、飛行距離達到 328 英呎，展現出相當強勁的擊球品質，只可惜飛行方向並未形成安打。在代打任務結束後，李灝宇直接留在場上接管二壘防區，並在七局下半迎來今日第二個打席，不過這次他在與投手纏鬥後遭到三振，此戰留下 2 個打數均無安打的成績，賽後攻擊指數（OPS）來到 0.574。本場賽事兩隊互有往來，老虎隊靠著前半段的有效攻勢，在七局打完時還保有 6 比 4 的兩分領先優勢。然而比賽進入八局上半卻風雲變色，天使隊頂住落後壓力展開大反攻，先是靠著歐哈皮（Logan O'Hoppe）的適時長打將比分追至 1 分差，隨後更徹底引爆攻勢，一舉將老虎隊的後援投手群擊潰。在無後退路的情況下，天使隊打者葛利森（Vaughn Grissom）頂住滿壘壓力，驚天一擊轟出粉碎老虎隊勝利希望的逆轉滿貫全壘打，成為整場比賽命運的轉捩點。九局上半天使隊再度補上一發全壘打奠定勝基，老虎隊在比賽尾聲無力回天，最終便以 6 比 10 吞下敗仗，也讓李灝宇此役的代打上陣抱憾落幕。