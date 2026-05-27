全美矚目的西區決賽天王山之戰今（27）日開打，奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺，在戰成2：2平手後展開天王山血戰。此役回到主場的雷霆在當家超級巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟32分、瘋狂製造17次罰球的帶領下，終場以127：114擊潰馬刺，系列賽取得3：2的聽牌優勢。
鐵血肉搏限制高塔 馬刺雙核客場集體迷航
❗️影／誰是NBA影帝？文班亞馬、SGA合計罰29球 雷霆主場大喊：假摔
回到主場的雷霆隊在防守端展現極強的針對性，特別是對馬刺文班亞馬（Victor Wembanyama）與福克斯（De'Aaron Fox）祭出貼身防守。這套窒息式的防守策略收到極佳效果，法國高塔整場比賽在雷霆雙塔的瘋狂糾纏下，全場15投僅4中，進攻破壞力與前幾場相比完全不是同一級別。
馬刺另一核心後衛福克斯同樣在雷霆總冠軍級別的防守防線前徹底迷失。上半場福克斯便打鐵連連僅有8投1中，下半場也未能找回準星，全場15次出手同樣只命中4球，僅交出個位數得分的慘淡成績單。雙核同時失常，導致馬刺在上半場打完就陷入58：69的落後局勢，整場比賽在客場都打得異常被動。
哨音護體狂飆17罰 SGA一戰改寫多項紀錄
相較於馬刺雙星在進攻端的舉步維艱，上一場僅拿19分遭遇慘敗的雷霆巨星SGA，今日在主場徹底復甦。他整場比賽不斷利用犀利的突破撕裂馬刺防線並大膽製造犯規，雖然全場19投7中的命中率不算頂尖，但靠著驚人的17次罰球並精準命中16球，瘋狂收割分數，最終獨攬全場最高32分，外帶9次助攻。
SGA今日的火熱表現不僅幫助球隊穩住勝局，更一舉刷新了多項指標性紀錄。他在第二節單節瘋狂造犯規，帶領雷霆單節轟下40分的高分，這項進攻高潮直接送給馬刺隊史自1991年以來，35年來在季後賽的單節最高失分紀錄。同時，單場17次罰球與16次罰中，也雙雙創下他個人季後賽生涯的單場新高。這也是他今年季後賽第6次單場得分突破30大關，與米契爾並列聯盟第一，更創下今年西區決賽系列賽的單場最高得分紀錄。
奇兵強勢反撲仍功虧一簣 馬刺退無可退迎背水一戰
即使雙核手感冰冷、陷入大比分落後的絕境，馬刺隊的角色球員依舊在下半場展現出驚人的頑強韌性。尚帕尼（Julian Champagnie）在易籃後一開局就連得13分，全場砍下22分點燃球隊反撲氣勢；新秀卡斯特（Stephon Castle）更是在關鍵時刻挺身而出，繳出全能的代表作。這群奇兵聯手在下半場回敬了一波14：2的瘋狂攻勢，一度將原本落後超過20分的分差強行縮小到個位數，讓雷霆球迷嚇出一身冷汗。
然而在馬刺頑強追分的讀秒階段，SGA再度發揮球星價值，先是接連送出妙傳，隨後又突破上籃得分穩住局勢，雷霆在末段再度將領先優勢擴大至15分以上，一舉粉碎馬刺的反撲希望。飲恨天王山之戰後，馬刺隊大比分陷入2：3落後的淘汰邊緣，下一場生死交關的第六戰將重新回到聖安東尼奧馬刺主場。
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❗️影／誰是NBA影帝？文班亞馬、SGA合計罰29球 雷霆主場大喊：假摔
回到主場的雷霆隊在防守端展現極強的針對性，特別是對馬刺文班亞馬（Victor Wembanyama）與福克斯（De'Aaron Fox）祭出貼身防守。這套窒息式的防守策略收到極佳效果，法國高塔整場比賽在雷霆雙塔的瘋狂糾纏下，全場15投僅4中，進攻破壞力與前幾場相比完全不是同一級別。
馬刺另一核心後衛福克斯同樣在雷霆總冠軍級別的防守防線前徹底迷失。上半場福克斯便打鐵連連僅有8投1中，下半場也未能找回準星，全場15次出手同樣只命中4球，僅交出個位數得分的慘淡成績單。雙核同時失常，導致馬刺在上半場打完就陷入58：69的落後局勢，整場比賽在客場都打得異常被動。
哨音護體狂飆17罰 SGA一戰改寫多項紀錄
相較於馬刺雙星在進攻端的舉步維艱，上一場僅拿19分遭遇慘敗的雷霆巨星SGA，今日在主場徹底復甦。他整場比賽不斷利用犀利的突破撕裂馬刺防線並大膽製造犯規，雖然全場19投7中的命中率不算頂尖，但靠著驚人的17次罰球並精準命中16球，瘋狂收割分數，最終獨攬全場最高32分，外帶9次助攻。
SGA今日的火熱表現不僅幫助球隊穩住勝局，更一舉刷新了多項指標性紀錄。他在第二節單節瘋狂造犯規，帶領雷霆單節轟下40分的高分，這項進攻高潮直接送給馬刺隊史自1991年以來，35年來在季後賽的單節最高失分紀錄。同時，單場17次罰球與16次罰中，也雙雙創下他個人季後賽生涯的單場新高。這也是他今年季後賽第6次單場得分突破30大關，與米契爾並列聯盟第一，更創下今年西區決賽系列賽的單場最高得分紀錄。
奇兵強勢反撲仍功虧一簣 馬刺退無可退迎背水一戰
即使雙核手感冰冷、陷入大比分落後的絕境，馬刺隊的角色球員依舊在下半場展現出驚人的頑強韌性。尚帕尼（Julian Champagnie）在易籃後一開局就連得13分，全場砍下22分點燃球隊反撲氣勢；新秀卡斯特（Stephon Castle）更是在關鍵時刻挺身而出，繳出全能的代表作。這群奇兵聯手在下半場回敬了一波14：2的瘋狂攻勢，一度將原本落後超過20分的分差強行縮小到個位數，讓雷霆球迷嚇出一身冷汗。
然而在馬刺頑強追分的讀秒階段，SGA再度發揮球星價值，先是接連送出妙傳，隨後又突破上籃得分穩住局勢，雷霆在末段再度將領先優勢擴大至15分以上，一舉粉碎馬刺的反撲希望。飲恨天王山之戰後，馬刺隊大比分陷入2：3落後的淘汰邊緣，下一場生死交關的第六戰將重新回到聖安東尼奧馬刺主場。
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