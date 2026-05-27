我是廣告 請繼續往下閱讀

▲氣象署持續發布高溫特報，台南市、屏東縣亮起「紅色燈號」，台北市也要注意38度氣溫。（圖／中央氣象署）

▲周五有一波鋒面影響台灣，中部以北雨勢明顯，南台灣降雨機率也提高。（圖／中央氣象署）

天氣持續高溫炎熱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今明兩天（5月27日至5月28日），台北、中南部內陸、花東縱谷出現黑到發紫的37度高溫預測，體感可能超過40度；中央氣象署預報員謝佩芸提醒，明晚鋒面開始影響台灣，周五（5月29日）有望降溫，不過全台變天有雨。針對悶熱天氣，氣象署目前持續發布「高溫資訊」警戒，特別是台東縣有焚風發生的機率，台南市、屏東縣更是「紅色燈號」，台北市也要注意38度的極端氣溫。⚠️27日白天台南市、屏東縣台北市新北市、基隆市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、花蓮縣、台東縣桃園市「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於太平洋高氣壓持續控場，除了高溫外，連午後雷陣雨都被壓制，這波極端高溫預計要持續到周五，屆時高壓減弱，鋒面掠過並轉東北風之後，高溫將稍微緩和一些，中部以北甚至有下雨消暑的機會。謝佩芸則說明，明天晚上鋒面接近後，北台灣降雨機率提高，周五水氣往南延伸，中部以北、東北部全天有短暫陣雨或雷雨，中南部午後有局部雷陣雨，北部、東北部、各地山區有「短延時大雨」發生機率。周六、周日（5月30日至5月31日）鋒面通過後，北台灣天氣回歸穩定，不過仍有水氣影響中南部、花東，午後中南部山區也有局部大雨機率。下周一（6月1日）則受薔蜜颱風外圍雲系影響，北部、宜蘭會有局部降雨。