美國總統川普（Donald Trump）近日表示，與伊朗旨在結束戰爭的談判「進展順利」，不過美伊局勢仍未明朗。投資銀行派珀桑德勒（Piper Sandler）並不相信美伊雙方即將達成協議，並在最新報告中明確告知客戶：荷姆茲海峽在很大程度上仍將維持封鎖，且國際油價即將飆向新高點。
根據CNBC報導，派珀桑德勒與總體經濟團隊在近期發布的報告中指出：「我們認為荷姆茲海峽在未來幾個月內，大體上仍會維持關閉狀態。這意味著能源短缺問題將變得更加迫切，油價將在今年夏季創下新高。」
雖然西德州中級原油（WTI）期貨價格自上週五以來有所回落，但由於剛過去的長週末期間釋出了有關美伊潛在協議的矛盾訊息，油價在週二再度反彈。美軍表示，他們在伊朗南部進行了「自衛性空襲」，打擊目標包括伊朗的飛彈發射陣地，以及在荷姆茲海峽周邊佈設地雷的船隻。
在此消息傳出前，美國總統川普（Donald Trump）才在23日宣稱，與伊朗的協議已「大致談妥」，具體細節近期就會公布。然而，伊朗外交部隨後卻揚言，試圖通過這條關鍵航道的航行「都將付出代價」。
派珀桑德勒表示，他們完全不相信該海峽的商業航運量不論在下週或下個月，能恢復到危機爆發前的一半（50%）水準。
報告指出，美國之所以「不願全力發動進攻」，是因為伊朗一旦展開大規模報復，可能會對其周邊鄰國帶來更廣泛的衝擊，並進一步破壞全球供應鏈。派珀桑德勒認為，伊朗領導層目前不願接受妥協，因為其認為自身仍握有談判籌碼，這也加深市場對荷姆茲海峽可能長期封鎖的擔憂。
中東、亞洲和歐洲的多個經濟體都高度仰賴荷姆茲海峽的航運，尤其是中東出口至亞洲的石油與液化天然氣（LNG）。荷姆茲海峽過去曾承載全球約五分之一的海運石油，但如今航運量已跌至歷史谷底；船舶追蹤數據顯示，自戰爭升級以來，該海峽的船隻流量已急劇下滑、幾乎歸零。
在衝突爆發之初，西德州中級原油期貨價格曾一度逼近每桶120美元，但近期交易價格回落至每桶94美元左右。如果派珀桑德勒對油價將創新高的預測成真，無疑將對全球經濟造成重大衝擊，並極可能摧毀先前因油價自戰時高點回落而迎來復甦的股市行情。
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雖然西德州中級原油（WTI）期貨價格自上週五以來有所回落，但由於剛過去的長週末期間釋出了有關美伊潛在協議的矛盾訊息，油價在週二再度反彈。美軍表示，他們在伊朗南部進行了「自衛性空襲」，打擊目標包括伊朗的飛彈發射陣地，以及在荷姆茲海峽周邊佈設地雷的船隻。
在此消息傳出前，美國總統川普（Donald Trump）才在23日宣稱，與伊朗的協議已「大致談妥」，具體細節近期就會公布。然而，伊朗外交部隨後卻揚言，試圖通過這條關鍵航道的航行「都將付出代價」。
派珀桑德勒表示，他們完全不相信該海峽的商業航運量不論在下週或下個月，能恢復到危機爆發前的一半（50%）水準。
報告指出，美國之所以「不願全力發動進攻」，是因為伊朗一旦展開大規模報復，可能會對其周邊鄰國帶來更廣泛的衝擊，並進一步破壞全球供應鏈。派珀桑德勒認為，伊朗領導層目前不願接受妥協，因為其認為自身仍握有談判籌碼，這也加深市場對荷姆茲海峽可能長期封鎖的擔憂。
中東、亞洲和歐洲的多個經濟體都高度仰賴荷姆茲海峽的航運，尤其是中東出口至亞洲的石油與液化天然氣（LNG）。荷姆茲海峽過去曾承載全球約五分之一的海運石油，但如今航運量已跌至歷史谷底；船舶追蹤數據顯示，自戰爭升級以來，該海峽的船隻流量已急劇下滑、幾乎歸零。
在衝突爆發之初，西德州中級原油期貨價格曾一度逼近每桶120美元，但近期交易價格回落至每桶94美元左右。如果派珀桑德勒對油價將創新高的預測成真，無疑將對全球經濟造成重大衝擊，並極可能摧毀先前因油價自戰時高點回落而迎來復甦的股市行情。
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