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▲行政院秘書長張惇涵。（圖／記者林調遜攝，2026.05.27）

總統賴清德今（27）日率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，內容涵蓋3大階段、4大策略、5大面向，包含0至18歲成長津貼、弱勢兒少發展帳戶、0至2歲育兒與托育補助等。行政院秘書長張惇涵表示，這些方案是參考國際經驗、財政評估，預計投入計3800億元；總統賴清德則說，「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」的核心意義，是要讓台灣從「補助式育兒」，全面升級為「公共支持式育兒」，同時也請行政院成立「人口對策新戰略執行小組」，並由卓院長擔任召集人。總統府上午11時30分在大禮堂舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長張惇涵等三位秘書長出席；與會部會首長包括內政部部長劉世芳、財政部部長莊翠雲、勞動部部長洪申翰、國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆，以及教育部次長張廖萬堅、衛福部次長呂建德等。張惇涵表示，必須正視少子化問題，執政團隊經過數月討論，今天正式向國人報告「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，從安心生養、強化托育、教育家馬、友善職場、居住減壓五個方向前進。張惇涵指出，安心生養，包含成長津貼、弱勢兒少發展帳戶、人工生殖補助、生育保險補足至10萬元；強化托育，包含0至2歲育兒與托育補助、兒童醫療保健擴大、擴大平價幼保量能、企業托育租稅優惠；教育加碼方案則有，學貸利息再調降、青年安心就學三項支持；在友善職場上，則是婚假、產假、陪產假延長、育兒留停6+3、育嬰假升級為育兒假、彈性減工時不減薪、企業職代與職替補助；居住減壓部分，育兒家庭減稅、婚育家庭居住減壓。張惇涵說，這些方案是參考國際經驗、財政的評估，粗估增加2050億元、投入計3800億元，由於各項福利方案可以疊加，預計協助2770萬人次；他說，18項方案落實賴院長到賴總統的施政目標，不只給予0-22歲支持，也給三明治世代到Z世代的全程支持，也讓勞資關係更平衡，希望朝野政黨、國人全力支持。賴清德則說，這個行動方案，將針對「生育、養育、教育」3大階段，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」4大策略，從「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」5大面向，推出18項措施。「這是台灣邁向『新公共化』非常關鍵的一步！」賴清德說，長期以來，養兒育女被視為個人與家庭的責任，並由特定性別承擔比較多的壓力，今天，要把這個重擔，從個人的肩膀上，提升為國家、社會與企業，共同分擔的支持體系，政府目標是，讓雙親在孩子的照顧上，能更加平等、彼此相挺；也要促成勞資雙方的平衡，因為唯有建立更友善的職場文化，讓工作與家庭不再是單選題，才能促進婚養生育與自我實現的共好。賴清德指出，為了讓各項政策確實執行，他請行政院針對涉及修法的項目，儘速完成各項法制作業，並且加強與立法院的溝通，也希望，朝野政黨都能夠支持行政團隊這個兼顧家庭支持，衡量財政能力的版本，他也請行政院成立「人口對策新戰略執行小組」，並由卓院長擔任召集人，定期追蹤各項政策的執行進度。賴清德強調，「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」的核心意義，是要讓台灣從「補助式育兒」，全面升級為「公共支持式育兒」，政府要將國家經濟成長的果實，轉化為對每位國民、每個家庭、每個世代的實質支持；讓全民共享經濟紅利，共同為台灣的長遠與永續發展，打下更堅實的基礎。