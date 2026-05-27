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電源供應器大廠台達電（2308）全面卡位新一波AI基礎建設升級商機，再加上輝達執行長黃仁勳先前點出台灣「沒有能源，就沒有經濟成長」，帶動台達電股價噴出，今（27）日一度攻上漲停價2585元，市值也創下新台幣6.7兆元新高，朝向7兆元大關邁進。台達電隨著AI伺服器電源架構走向模組化，強力布局電源機櫃與電池備援單元（BBU），未來隨整體架構普及，相關產品出貨可望同步放量。此外，400V直流電產品預計今年開始量產出貨，800V直流電架構主要配合新一代AI平台，預計2027年起逐步放量。隨著AI產品占比提升，台達電今年合併毛利率表現可望優於去年，有機會逐季增溫。此外，輝達執行長黃仁勳日前在台北市私廚「春韭」與家人餐敘後受訪，被問及台灣能源基礎設施是否足夠因應未來北士科的人工智慧（AI）資料中心需求，他則回應「沒有能源，就沒有經濟成長」。利多消息激勵台達電近日股價走強，今日更是一度攻上漲停價2585元，雖然隨後漲停打開，但仍維持半根停板以上的漲幅。此外，市值也觸及新台幣6.7兆元新高，僅次於台積電、聯發科，坐穩市值第三名寶座。