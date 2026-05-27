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隨著出國旅遊盛行，不少民眾會選擇購買便宜eSIM在當地旅遊時可以上網。數位發展部資安署署長蔡福隆指出，民眾出國盡量選擇三大電信漫遊，若使用eSIM也可優先考慮國內電信業者，或是選歐美業者，避免使用中國網站購買，減少網路傳輸被側錄、擷取的風險。蔡福隆引述日前川習會期間，美國總統赴中國並未使用私人手機，而是採取一次性手機減少資訊外流風險為例。他提醒，前往中國時，建議用國內電信業者提供的原號漫遊服務，通訊內容將以加密方式傳輸，較使用當地SIM卡或eSIM安全，並且不要使用公共wifi以及當地SIM卡或是eSIM。另，蔡福隆也提醒，中國出售或中牌手機有可能被安裝後門或監控軟體，其資料可能傳往中國當地資料中心，因此中國出售或中牌手機有極高資安風險。中山大學資訊工程學系副教授徐瑞壕也提醒，雖eSIM僅提供網路傳輸服務，背後仍涉及跨境資料流向與個資分析問題，民眾不可掉以輕心。eSIM流量經過中國使用會變成漫遊，但中國當地法規要求經過中國的資料要配合當地政府做資料審查，因此可能會出現分析使用者活動的狀況。對於民眾出國上網需求，徐瑞壕建議，其實可以直接申請台灣電信商的國際漫遊，或使用當地電信公司的SIM卡。目前VoLTE等技術已相當成熟，通話與數據服務普遍可正常使用，不一定需要依賴來路不明的跨境eSIM服務。